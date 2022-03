Striscia la Notizia consegna un tapiro d’oro gigante a Roberto Mancini e la sua reazione è da applausi

Sono ormai giorni che non si fa altro che parlare dell’esclusione dell’Italia dai Mondiali di calcio 2022 che si terranno proprio a fine anno in Qatar. Per tale motivo l’inviato di Striscia la Notizia ovvero Valerio Staffelli ha pensato bene di raggiungere l’allenatore dell’Italia Roberto Mancini per consegnargli un grosso tapiro. Ma esattamente come ha reagito l’allenatore? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tapiro d’oro a Roberto Mancini da parte di Valerio Staffelli

L’esclusione dell’Italia ai Mondiali di calcio 2022 ha lasciato senza parole tantissime persone. Proprio per tale motivo nelle scorse ore Valerio Staffelli, conosciuto per essere uno dei più famosi inviati di Striscia la Notizia, ha consegnato un grandissimo tapiro d’oro proprio all’allenatore che ha reagito in maniera davvero sorprendente.

La reazione di Roberto Mancini al tapiro di Striscia la Notizia

“Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal noto allenatore che dopo aver accettato con entusiasmo il grande tapiro ricevuto ha poi così proseguito “Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale”. Roberto Mancini ha quindi risposto positivamente al tapiro d’oro ricevuto per l’esclusione dai mondiali di calcio. E soprattutto ha risposto alla richiesta di coloro che in seguito alla sconfitta hanno chiesto all’allenatore le sue dimissioni. Roberto Mancini ha infatti dichiarato di non avere l’intenzione di mollare la squadra.

Le parole dell’allenatore dell’Italia

Roberto Mancini ha commentato quanto accaduto sia ai microfoni di Striscia la Notizia ma anche ai microfoni di altri programmi sportivi. L’allenatore si è nello specifico espresso affermando “Ho parlato con il presidente Gravina , siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, ragioneremo con calma su quello che c’è da migliorare per il futuro”. Alla domanda del giornalista che ha chiesto a Roberto Mancini come mai abbia scelto di rimanere alla guida della squadra ecco che l’allenatore ha risposto senza alcun problema rivelando di avere ancora il desiderio di vincere importanti gare. “Perché sono ancora giovane e volevo vincere Europeo e Mondiale, per il secondo mi serve ancora tempo. E poi mi piace il mio lavoro, so che posso divertirmi ancora molto e con i ragazzi posso riorganizzare qualcosa di importante”, queste esattamente le sue parole.