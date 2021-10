Striscia la Notizia lancia la bomba “Ecco chi è la presentatrice che “puzza”, i colleghi non ce la fanno più”. fan sotto choc

Ilary Blasi è stata la prima vittima di Fatti e Rifatti a Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci è partito con la nuovissima coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Un duo che promette bene, nonostante il vuoto lasciato da Ficarra e Picone. L’anno scorso, infatti, è giunta la decisione dei due comici di allontanarsi dallo storico programma di Canale 5 per dedicarsi a nuovi progetti. I due hanno voluto chiarire che non c’è stato alcun tipo di problema con la produzione dello show. Soltanto una scelta personale e lavorativa di due persone che vogliono ancora mettersi in gioco.

Per il momento, quindi, Striscia la Notizia è condotto dal napoletano e dalla spagnola. Ma, come sempre, ci saranno vai cambi di staffetta. Intanto, sono già spuntate le prime vittime del tg satirico. E’ ripartita la rubrica Fatti e Rifatti e la prima protagonista è stata Ilary Blasi. Il video ha ripreso la famosa moglie di Francesco Totti sin dal suo esordio in televisione. La bella bionda ha preso parte da piccolo a uno spot pubblicitario. Ma il pubblico italiano l’ha conosciuta come letterina di Passaparola, a inizio anni 2000. Da quel momento ne ha fatta di strada ed è diventata uno dei volti di punta della Mediaset.

Ilary Blasi, durante la sua carriera, ha fatto non poche gaffe. Di momenti imbarazzanti per la conduttrice ce ne sono stati parecchi e molti sono stati racchiusi proprio dal video mandato in onda da Striscia la Notizia. Che si è concluso, ovviamente, con tutte le supposizioni riguardo gli interventi chirurgici cui la donna si è sottoposta nel corso degli anni. Sempre bellissima, con un sorriso smagliante e uno sguardo accattivante, è comunque ovvio che la Vip si sia fatta qualche ritocchino. E Antonio Ricci non poteva lasciarlo passare inosservato. Ma a far riflettere sono le parole usate per chiudere il servizio.

Alessandro Siani, terminato il video, ha affermato: “Mediaset la tiene tra le conduttrici di punta, e lei non ha intenzione di cambiare aria. Ma i suoi colleghi la cambierebbero volentieri”. Facendo riferimento a delle flautolenze che la Blasi avrebbe fatto per scherzo. Non possiamo fare a meno di domandarci quale verità nascondano le parole del comico napoletano. Chi, tra i volti di punta della rete di Pier Silvio Berlusconi, sarebbe contro la moglie di Francesco Totti? Intanto, se fosse vero, i nemici della donna potrebbero gioire. Dopo la delusione in fatti di share dello scorso anno, quando L’Isola dei Famosi non è mai decollata, anche in questa stagione le cose stanno andando male per la conduttrice.

Ilary Blasi è al timone di Star in the star, ma anche stavolta gli ascolti sono deludenti. Il programma è stato accusato di essere troppo simile a quelli della concorrenza, come Tale e quale show o Il cantante mascherato. Già dalla seconda puntata è intervenuto direttamente Pier Silvio a cercare di modificare il format. Ma le cose non sono migliorate e si dice che la Mediaset abbia deciso di tagliare a corto. Invece delle sette puntate previste, probabilmente ne andranno in onda soltanto tre. Una notizia non ancora ufficiale ma che condannerebbe la Blasi a una seconda sconfitta.

L’articolo Striscia la Notizia lancia la bomba “Ecco chi è la presentatrice che “puzza”, i colleghi non ce la fanno più”. fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.