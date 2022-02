Striscia la notizia lancia una bomba su Serena Bortone e Memo Remigi, lei durissima dice a Remigi: “Non è un problema mio”

Striscia La Notizia si occupa spesso di mandare in onda alcuni avvenimenti particolari che si verificano all’interno di vari programmi televisivi. E proprio di recente il noto TG satirico di Canale 5 si è concentrato, tra i vari argomenti, anche su quanto accaduto all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone. Nello specifico a seguito di diverse segnalazioni effettuate dai telespettatori ecco che Striscia la Notizia ha mandato in onda uno scambio di battute tra la conduttrice e Memo Remigi.

Striscia La Notizia manda in onda un servizio con protagonista Serena Bortone

Va in onda ogni giorno da moltissimi anni su Canale 5 il noto Tg satirico diretto da Antonio Ricci. Stiamo nello specifico parlando di Striscia La Notizia che nel corso della puntata andata in onda lo scorso 17 febbraio 2022 ha dedicato uno speciale servizio a quanto accaduto all’interno dello studio di Serena Bortone. Nello specifico nello studio televisivo in questione erano presenti tra i tanti anche Memo Remigi e Peppino Di Capri. Proprio Remigi sembrerebbe aver fatto arrabbiare la conduttrice, ma per quale motivo?

Striscia la Notizia su Serena Bortone

“L’ospitata volge al termine, ma il buon Memo ha ancora qualcosa da dire. E Serena non la prende serenamente: sbatte il tacco per terra e fa una smorfia di disappunto“, questo nello specifico quanto affermato nel servizio di Striscia La Notizia da una voce fuori campo che altro non era che la voce dello storico conduttore Ezio Greggio. Chi ha avuto modo di guardare la puntata finita sotto accusa avrà infatti sicuramente notato Serena Bortone abbastanza nervosa. Memo Remigi non ha perso l’occasione per raccontare un particolare episodio che riguarda la sua vita privata e nello specifico il periodo della vita in cui ha conosciuto e si è innamorato della moglie Lucia. I due, stando a quanto rivelato dal celebre cantante, si sono conosciuti grazie ad una canzone ed il suo desiderio era proprio quello di poterne cantare una parte insieme a Peppino Di Capri.

Lo scambio di battute tra Serena Bortone e Memo Remigi

“Voglio fare un pezzettino con lui” ha affermato Remigi e la conduttrice avrebbe semplicemente risposto “No… va bene, sì facciamolo”. A tali parole si sono poi susseguite ancora una volta quelle di Remigi che ha replicato “No, se vuoi non lo facciamo“. La risposta della Bortone ha lasciato un po’ tutti spiazzati. La celebre conduttrice ha infatti semplicemente risposto “Non è un problema mio”. A questo punto è stato possibile ascoltare, ancora una volta, la voce del conduttore di Striscia La Notizia ovvero Ezio Greggio che ha affermato “E invece sì che il problema è tuo: i nostri segnalatori ti hanno sgamato in diretta nazionale. Che Memo ti abbia fatto saltare i remigi, te lo si leggeva in faccia“. La diretta interessata risponderà al famoso Tg satirico?