striscia-la-notizia-massacra-alfonso-signorini,-siani-:-“e’-stato-lui-stesso-che-…”

Si torna a parlare di Grande Fratello vip e questa volta a finire nel polverone pare sia stato proprio lui, il conduttore Alfonso Signorini. La scorsa settimana infatti durante una delle puntate del reality, pare che il conduttore fosse al timone del programma nonostante avesse comunque la febbre a 38. Da quel momento è scoppiato un vero e proprio caso intorno al direttore di Chi, nonché conduttore del Grande Fratello vip, perché pare che abbia violato il protocollo relativo alla pandemia del covid-19. In questi giorni ad alimentare questa polemica c’ha pensato proprio Striscia la notizia che nel corso della puntata di ieri pare abbia voluto affrontare questo argomento. Ma cosa è accaduto?

Grande Fratello vip polemica intorno ad Alfonso Signorini in puntata con la febbre

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la scorsa settimana Alfonso Signorini pare che sia andato in puntata nonostante comunque avesse la febbre a 38, così come ha dichiarato lo stesso. Purtroppo da quando è scoppiata la pandemia da Covid, ci sono delle regole e dei protocolli da seguire ed in questo caso il noto conduttore pare sia andato fuori dalle regole. Ad alimentare questa polemica e questo caso è stato Striscia la notizia che nel corso della puntata di ieri ha affrontato questo tema.

Striscia la notizia incalza il caso, il conduttore ha violato il protocollo Covid?

Nel pre Time di ieri, il TG satirico avrebbe mandato in onda una clip relativa ad una parte della puntata trasmessa esattamente lo scorso 22 ottobre. Pare che il conduttore avesse confessato al pubblico e anche alle due opinioniste di avere purtroppo la febbre molto alta. “Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera”, queste le parole di Alfonso. La stessa Vanessa Incontrada avrebbe quindi sottolineato come effettivamente Alfonso Signorini avrebbe violato il protocollo. Con la sua solita ironia poi Alessandro Siani ha spiegato che effettivamente secondo i protocolli non è possibile entrare in un qualsiasi posto di lavoro, compreso gli studi televisivi se si ha una temperatura superiore 37 e mezzo. “L’ha dichiarato lui stesso vantandosene”, avrebbe detto Siani, riferendosi al fatto che Alfonso ha confessato in diretta tv di avere la febbre.

Alfonso non ha commentato la vicenda, cosa accadrà in azienda?

Alfonso dal canto suo sembra non aver commentato questa vicenda ed è anche probabile che non lo farà nemmeno nei prossimi giorni. Questo però potrebbe far sorgere dei problemi in azienda. Cosa accadrà quindi nei prossimi giorni? Sicuramente Striscia la notizia non mollerà la presa, almeno fino a quando non verrà fatta luce su questa vicenda.