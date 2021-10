Striscia la Notizia massacra Signorini, Voci bomba a Mediaset “Ecco chi lo vuole fare fuori. Rischia la denuncia. Ecco perchè”

Una tempesta si sta per abbattere sul Grande Fratello Vip e in particolare sulla figura di Alfonso Signorini. Da quando il mondo intero è alle prese con la pandemia di Covid-19, ci sono delle severissime regole da rispettare e il mondo del piccolo schermo deve assolutamente dare il buon esempio. Così, tutti i Vip che partecipano a una qualunque trasmissione, che siano vaccinati o meno, devono presentare i risultati di un tampone effettuato durante le ultime 12 ore. Non solo, all’ingresso degli studi delle principali reti televisive deve essere effettuato un controllo di temperatura.

In caso di febbre, non si può accedere agli studi. Sin dal primo momento di pandemia anche il pubblico da casa è stato molto attento a questi dettagli. C’è chi ha perso il lavoro, chi ha perso una persona cara, e vedere che nel mondo del piccolo schermo tutto procede come se nulla fosse fa rabbia. Per questo, nascono sempre moltissime polemiche circa il rispetto delle regole. Adesso a finire nella bufera è proprio Alfonso Signorini che a quanto pare è venuto meno a uno dei principali accorgimenti da rispettare per evitare la diffusione di Covid-19. A darne notizia è stato lui stesso durante la puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip.

Entrato in studio, una delle prime cose che Alfonso Signorini ha detto è che avrebbe condotto con la temperatura alta: “Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera”. Più di una volta il presentatore ha rimarcato questa sua condizione di salute, quasi vantandosene. Come a far notare che il Grande Fratello Vip viene prima di qualsiasi cosa, anche della sua malattia. Ma sicuramente non dovrebbe venire prima del Covid-19, il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. In un primo momento sembra che il pubblico non si sia reso conto della gravità delle sue affermazioni.

A riparare a questa mancanza di attenzione è intervenuta Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci non se ne lascia scappare una. Così, ha pubblicato proprio il frammento del Grande Fratello Vip in cui Alfonso Signorini diceva all’Italia intera di star conducendo con la febbre alta. Senza rendersi conto, però, di stare ammettendo il suo essere irrispettoso delle regole. Non solo il presentatore, anche la Mediaset intera potrebbe essere nei guai. Il controllo della temperatura è d’obbligo e se hanno permesso al direttore di Chi di entrare nonostante il risultato, vuol dire che hanno messo i loro interessi davanti alla salute pubblica.

A quanto pare per la rete di Pier Silvio Berlusconi non perdere una serata del Grande Fratello Vip è più importante di tutelare gli addetti ai lavori, il pubblico e i personaggi noti che prendono parte al reality. Non solo, questa mancanza di rispetto delle regole da parte di Alfonso Signorini e della rete intera rappresenta un vero e proprio schiaffo nei confronti di quei lavoratori che, sprovvisti di green pass, vengono rimandati a casa. La domanda che ci poniamo è un'altra: questo è un caso eclatante, ma quante altre volte la rete è venuta meno alle regole per i propri interessi personali?

