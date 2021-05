striscia-la-notizia,-ricordate-sonia-grey?-svolta-iper-sexy:-cosa-fa-oggi-la-52enne

Sonia Grey, la giunonica conduttrice pare stia portando avanti un progetto innovativo e molto sensuale. Ecco di cosa si tratta.

Sonia Grey, foto sexy per la 52enne

Striscia la notizia l’ha fatta conoscere al pubblico nostrano e la sua bravura l’ha condotta sino alla conduzione in Rai. Oggi sta facendo molto discutere un’iniziativa di cui Sonia Grey si è resa protagonista. Stando a quanto fatto trapelare da Giuseppe Candela a “Lume di candela” per Dagospia la conduttrice sta curando un progetto lavorativo decisamente singolare.

Sonia Colone, meglio conosciuta come Sonia Grey ha 52 anni, ma solo sulla carta. La conduttrice è in forma smagliante e pare che lei non venga sfiorata dal tempo che passa. Bellissima e procace Sonia, è stata oggetto di curiosità del massimo esponente del mondo del gossip che ha annunciato a tutti i fans della conduttrice, dell’apertura di un nuovo canale social su OnlyFans.

Per chi non conoscesse OnlyFans va chiarito che è un sito al quale sono iscritti molti volti noti del mondo dello spettacolo. I fans dei personaggi famosi pagano per avere dei contenuti “premium” da loro, spesso viene utilizzato anche per lo scambio di materiale osè soprattutto da chi lavora nel mondo a luci rosse.

Dagospia, lancia la notizia: Sonia Grey è su OnlyFans

Sonia Grey ha annunciato che intende perseguire uno scopo ben preciso, quello di fare un viaggio nella riscoperta della seduzione e della femminilità. Dagospia fa sapere che per ricevere le foto hot occorrono 19,90 euro mensili. Chissà come hanno preso la notizia i milioni di fans della bellissima Sonia Grey, abituati a vederla maggiormente in programmi dallo stampo “familiare”.

La svolta iper-sexy di Sonia ha lasciato tutti di stucco, in molti hanno apprezzato il grande annuncio, Sonia è da sempre considerata un sex symbol, ed ora in tantissimi sono pronti ad iscriversi ad OnlyFans per ricevere le foto.

Durante il lockdown il sito ha registrato una aumento esponenziale delle iscrizioni. OnyFans è gestito da una società che ha sede a Londra. Principalmente utilizzato per “l’intrattenimento per adulti” attraverso lo scambio di foto sexy previo pagamento di una quota mensile, sta crescendo a dismisura. Il suo successo è in aumento in tutta Europa.