Sapete cosa fa oggi Veridiana Mallmann, l’ex velina di Striscia la Notizia? La bellissima ex protagonista del programma ha cambiato totalmente vita dopo le esperienze in tv!

Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia, Veridiana? Ha lasciato definitivamente il mondo della tv: ecco il suo lavoro oggi

Ne abbiamo viste tante: bellissime donne sono salite sul famoso ‘bancone’ di Striscia La Notizia. Hanno ballato sulle canzoni del momento i noti ‘stacchetti’: le veline sono sempre state tra i personaggi preferiti del pubblico televisivo. Una in particolare nessuno ha dimenticato, una volta salutato il programma. Parliamo di Veridiana Mallmann! La bellissima velina bionda ha fatto il suo debutto nelle reti televisive italiane nel 2008: fu scelta da Antonio Ricci per quella stagione del programma! A seguire, è entrata a far parte anche di un noto reality! Divenne una naufraga dell’Isola dei Famosi. Ma cosa fa oggi Veridiana? Com’è diventata dall’ultima volta vista in tv? Vi sveliamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Striscia la Notizia, Veridiana Mallmann: sapete cosa fa oggi? Ha cambiato vita dopo l’esperienza in tv

Veridiana Mallmann entrò a far parte di Striscia La Notizia nel 2008: la bellissima velina bionda, dopo aver partecipato al programma, passò all’Isola dei Famosi. Si parlò parecchio di lei per un flirt con Leonardo Tumiotto! Veridiana, classe ’86, dopo le due esperienza su Canale 5, decise di lasciare la tv.

Abbandonò il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua più grande passione: i cosmetici. Insieme al marito ha infatti dato vita ad un’azienda produttrice di autoabbronzanti. “Lo ammetto: quando vedo Striscia la Notizia mi emoziono. Detto questo, no. Non mi manca il mondo dello spettacolo. Non dà certezze, mentre la mia azienda di autoabbronzanti rappresenta un’attività stabile” sono state le parole di Veridiana, riportate da Libero.

Leggi anche Striscia la Notizia, ricordate Vera Atyushkina: com’è diventata oggi? Le sue foto vi lasceranno di stucco

L’ex velina, nel 2014, ha sposato l’imprenditore italiano Simone Giancola: l’amore tra i due è davvero incredibile. Su Instagram, Veridiana ha il profilo privato. Sul suo account Facebook si legge che vive a Milano con la sua dolce metà; questa un’immagine scattata il giorno del matrimonio: