“stronzo-bestiale”,-la-storia-del-falso-autore-pubblicato-su-vere-riviste-scientifiche

Nel 1987 il fisico palermitano Stronzo Bestiale pubblica alcuni articoli su importanti riviste di settore. L’argomento è serissimo, ma l’autore (strano ma vero) non esiste

A volte ritornano, anche le burle scientifiche. Grazie a un post del blog Storie Scientifiche, sta tornando in voga una vecchia vicenda di goliardia scientifica, che, inaspettatamente, di strada ne ha fatta tanta. Protagonista è il fisico palermitano Stronzo Bestiale, che dal 1987 figura tra gli autori di articoli assolutamente seri pubblicati su importanti riviste di settore. Spoiler: Stronzo Bestiale non esiste, ma questo datato scherzetto ancora fa discutere sull’affidabilità degli editori e del sistema della peer review.

Stronzo Bestiale, come nasce un mito

Come ha ricostruito nel 2014 Vito Tartamella sul suo sito Parolacce, Stronzo Bestiale compare per la prima volta nel 1987 tra gli autori di alcuni articoli scientifici pubblicati su riviste prestigiose quali il Journal of Statistical Physics, il Journal of Chemical Physics, e anche negli atti di un congresso dell’American Physical Society.

L’argomento delle ricerche pubblicate è serio (una tecnica computazionale chiamata dinamica molecolare del non equilibrio), benché innovativo per l’epoca. E Bestiale figura come professore all’Università di Palermo, tra gli autori dei paper insieme agli statunitensi Bill Moran e William G. Hoover del Laboratorio Nazionale Lawrence Livermore. Tutto plausibile, almeno per un editore straniero, a cui questo nome può non suonare strano quanto a una persona che conosca l’italiano.

Già poco dopo la pubblicazione, però, alle riviste cominciarono a arrivare segnalazioni da parte di lettori, straniti dalla bizzarria. Tant’è che, una volta compresa la volgarità dell’espressione nostrana camuffata da autore, gli editori dovettero subito scusarsi per il “gesto stupido” portato avanti dalle altre firme degli articoli. Persino il rettore dell’università di Palermo confermò già all’epoca che Stronzo Bestiale non era un ricercatore affiliato alla sua istituzione.

Dietro la goliardia

Come ha spiegato a Tartamella lo stesso Hoover, lo scherzo è nato dalla frustrazione per non riuscire a pubblicare le proprie ricerche per via del conservatorismo della comunità scientifica. Gli stessi paper, poi pubblicati con un titolo diverso e con l’aggiunta dell’evocativo Stronzo Bestiale tra gli autori, erano infatti stati inizialmente respinti.

Una provocazione insomma, che testimonia come a volte basti cambiare qualche dettaglio di un articolo in precedenza rifiutato perché venga accettato. Uno scherzo che sottolinea quei punti deboli nel sistema delle revisioni scientifiche portato avanti dalle riviste, come l’affidabilità dei revisori o l’attribuzione di paternità di una scoperta. Criticità che esistono ancora oggi, e che anzi si sono esasperate o vengono addirittura sfruttate.

Non solo Stronzo Bestiale

Il caso di Stronzo Bestiale è diventato famoso, tanto da essere ripreso da Science e aver ispirato una linea di magliette “I’m friends with Stronzo Bestiale”, la t-shirt per ogni scienziato.

Hoover e Moran però non sono stati gli unici a inserire provocazioni simili. Ci sono stati altri esempi, anche più lontani nel tempo, come quello di Polly Matzinger che nel 1978 inserì per protesta tra gli autori della sua ricerca l’altisonante nome del suo cane, Galadriel Mirkwood.

C’è da dire, comunque, che altre volte si tratta di pura goliardia tra scienziati, che non sono sempre così seri e impostati come si tende a credere. Per fare un esempio, in paleontologia esiste un metodo di ricostruzione filogenetica chiamato Merda Value. L’acronimo sta per Missing Entry Replacement Data Analysis e chi lo ha sviluppato ha scelto questa sigla proprio per evocare “la scarsa qualità dei gruppi incompleti di dati”.

Ad altre burle ci stiamo facendo il callo, soprattutto se capitano il primo di aprile: articoli dalla tutta apparenza scientifica, nella forma e nel linguaggio, magari pubblicati anche dalle più prestigiose riviste e da rinomati enti di ricerca, ma dai contenuti tutt’altro che seri.