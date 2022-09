Strudel al salmone con pasta sfoglia: il salvacena che si prepara in pochi minuti con 4 ingredienti

Ingredienti dello strudel al salmone

Salmone affumicato

2 zucchine

cipollotto oppure scalogno

sale

olio

scorza di limone

burrata oppure robiola, oppure ricotta o mozzarella



Preparazione dello strudel

La prima cosa è quella di tagliare il nostro cipollotto a fettine sottili. Lo dividete prima in due e poi ogni parte in tante fettine molto piccole. Mettiamo da parte e pensiamo alle zucchine. Le tagliamo a tocchetti lunghi: prima a metà e poi in 4 quarti. A questo punto in tanti tocchetti non troppo piccoli dato che ci dovrà essere una certa consistenza.

Prendiamo una padella e facciamo un giro d’olio. Aggiungiamo il cipollotto e poi le zucchine: ora facciamo appassire il tutto. Giriamo continuamente e poi dopo qualche minuto abbassiamo la fiamma e copriamo con un coperchio. Aggiustiamo di sale e se volete una spolverata di pepe. Ogni tanto girate. Le zucchine dovranno comunque rimanere croccanti.

Mentre si rosola per bene prendiamo il nostro salmone affumicato. Tutto dipende dal vostro gusto, ma potete considerare circa 100/150 gradi. Tagliamo a listarelle e poi aggiungiamo il salmone nella e mescoliamo un altro po’. A questo punto, dopo qualche minutino, spegniamo la fiamma e aggiungiamo il formaggio ( meglio la burrata o del formaggio a pasta morbida) se proprio non avete nulla andrà bene anche la ricotta. Mescolate bene. Fate raffreddare.,

Prendete ora il vostro foglio di pasta sfoglia, mettetelo in taglie e sdrotolate. Prendiamo il nostro ripieno e inseriamo al centro della pasta sfoglia. Prendiamo i due estremi e chiudiamo come se fosse un fazzoletto. Mettiamo un po’ di sesamo se ce l’abbiamo e facciamo dei taglietti. Inforniamo a 180 gradi per 25 minuti ( anche 20). E una volta cotto facciamolo un po’ raffreddare.

Strudel al salmone con pasta sfoglia: il salvacena che si prepara in pochi minuti con 4 ingredienti scritto su Più Ricette da Redazione.