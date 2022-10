Strudel di mele con la pasta sfoglia, più buono della torta. La ricetta facile di Benedetta del dolce autunnale

Uno dei dessert viennesi più noti è lo strudel di mele, una specialità che ogni visitatore della città imperiale dovrebbe assaggiare: non si può andare a Vienna senza partecipare allo spettacolo dello strudel di mele viennese nella pasticceria del Café Residenz, la pasticceria di corte alla Reggia di Schönbrunn, dove i maestri pasticceri dimostrano come si produce un originale strudel di mele viennese tirato a mano, per poi gustarne una fetta calda con una tazza fumante di caffè, tè o cioccolata calda, e ricevere l’originale “Ricetta dello strudel di mele di Vienna” da replicare poi a casa.

Un dolce squisito e profumatissimo, consistente in una croccante pasta sottilissima arrotolata che avvolge un morbido ripieno di mele ed aromi. Una storia antica: le sue origini sono Turche, una variante del Bakalava, il dolce turco arrotolato realizzato con pasta phillo; arrivato in Ungheria divenne “strudel” con l’inserimento delle mele nel rotolo, si diffuse poi in Austria e, con le dominazioni austriache in Italia, lo strudel arrivò in Trentino Alto Adige dove raggiunse il successo, grazie alle rinomate coltivazioni di mele tipiche del territorio, diventando così il dolce tipico tradizionale Sudtirolese. Ecco come si prepara

Strudel di mele Viennese

Ingredienti

Pasta

250 g di farina 00

100 g di acqua tiepida

20 g di olio di semi di girasole (2 cucchiai)

un uovo (circa 50 g)

un pizzico di sale

Ripieno

750 g di mele renette (o altra qualità) pesate già pulite

100 g di pangrattato

50 g di burro

un pizzico di zucchero vanigliato

140 g di zucchero

un pizzico di cannella in polvere

50 g di uvetta

2 cucchiai di rum

un limone, succo e scorza grattugiata

per spennellare: burro

per spolverizzare: zucchero a velo

Preparazione

Pasta: In una ciotola, o in un robot, impastate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pasta liscia e vellutata, che non si attacca alle mani e alla superficie di lavoro; formate un panetto, ungetelo d’olio e lasciatelo riposare al fresco per un’ora, per rendere la pasta morbida e poterla stendere bene.

Ripieno: Mettete a bagno l’uvetta nel rum per almeno mezz’ora; preparate il granello al burro: in una padella sciogliete il burro, aggiungete il pangrattato, fatelo tostare, togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Sbucciate le mele, togliendo loro il torsolo, e tagliandole in quattro spicchi e poi a fettine sottili o a pezzi; versatele in una ciotola capiente con il succo di limone, aggiungete lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, un pizzico di cannella, l’uvetta con il rum, e il granello al burro, e mescolate bene: gli ingredienti devono rilasciare i loro profumi, lasciandoli però macerare pochi minuti per evitare che le mele rilascino troppa acqua.

Assemblaggio: Con un mattarello spianate la pasta su di un canovaccio cosparso di farina, partendo di bordi ed allargandola: tirarla in una sfoglia sottilissima larga come il canovaccio, ed ungetela con burro fuso. In prossimità del bordo, dalla parte più lunga della sfoglia, adagiate tutta la farcitura e pressatela; quindi arrotolate lo strudel con l ‘aiuto del canovaccio e sigillate i bordi arrotolando la pasta; trasferitelo, con la chiusura rivolta verso il basso.

Su di una teglia da forno imburrata e spolverata di pangrattato o rivestita con carta forno; spennellatelo con burro fuso e cuocete lo strudel in forno già caldo a 200° per circa 40 minuti, finché assumerà un colore dorato. A cottura ultimata, a piacere spennellate immediatamente con del burro fuso, lasciate intiepidire lo strudel di mele viennese e spolveratelo con zucchero a velo, e servitelo tagliato a fette.

