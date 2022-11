Strudel di mele di zia Sofia: il più buono, facile e veloce che ci sia con la pasta sfoglia si prepara in un attimo

Preparazione semplice e veloce, infatti lo strudel di mele di zia Sofia, viene preparato con la pasta sfoglia già pronta, aggiungendo al ripieno un poco di crema pasticciera, in modo da renderlo ancora più goloso. Ovviamente si tratta di una gustosissima variante del classico strudel, il quale richiede un procedimento un poco più lungo, per la preparazione della sfoglia, anche le mele sono diverse, infatti useremo delle mele annurche campane. Ma adesso iniziate a sbucciare le mele e a preparare la crema, in modo da servire il vostro strudel giusto in tempo per l’ora del te.

Strudel di mele, Ingredienti:

1 confezione di pasta sfoglia rettangolare

2 mele annurche

30 gr uva passa

30 gr di pinoli

cannella

per la crema pasticciera:

1 uovo

20 gr di zucchero

15 gr di amido di mais

200 gr di latte

per spennellare:

1 tuorlo

2 cucchiai di latte

Zucchero caramellato

Procedimento:

Iniziate a preparare la crema pasticcera, mescolate lo zucchero e l’uovo, unite anche l’amido di mais, ed infine il latte tiepido,

mescolate bene e lasciate addensare a fiamma bassa.

Appena la crema si sarà addensata, mettetela in una ciotolina, copritela con la pellicola a contatto e fatela raffreddare.

Nel frattempo iniziate a sbucciare le mele, tagliatele a pezzetti piccoli,

mescolateli con la cannella, l’uva passa, i pinoli e la crema fredda.

Srotolate la pasta sfoglia, trasferite il ripieno e disponetelo in maniera uniforme sulla superfice.

Arrotolate la pasta sfoglia su se stessa, chiudendo le due estremità.

Mescolate il tuorlo con il latte

e spennellate la superfice, completate con lo zucchero caramellato.

Cuocete in forno ventilato a 180° per circa trenta minuti, estraetelo da forno, lasciatelo intiepidire, servite e gustate.

