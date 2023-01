Quando pensiamo agli struffoli non possiamo non abbinarli alla frittura e all’olio che va a sporcare tutta la cucina, nonostante il risultato faccia poi dimenticare la fatica per prepararli. La ricetta che vi indico di seguito, però, pone rimedio a tutto ciò poiché prevede la cottura nel forno ed è ottima in vista del Carnevale. […]

Struffoli furbissimi di Benedetta: Si fa tutto al forno. Più buoni dei fritti grazie al trucchetto dei 3 cucchiai scritto su Più Ricette da Imma.

pappa2200