struffoli-napoletani,-la-ricetta-segreta-di-sal-de-riso-con-il-trucco-del-vino-bianco-per-farli-friabili-e-buonissimi

Mancano, ormai, solo due settimane al Natale e tutti noi siamo pronti per le preparazioni culinarie. Gli struffoli, di certo, non possono mancare sulle tavole degli Italiani, specialmente su quelle dei napoletani. Si tratta un dolce tipico della tradizione partenopea che viene riproposto anche a Pasqua. Le palline di pasta frolla ricoperte di miele e confettini fanno impazzire tutti. Lo chef napoletano Sal De Riso ci da alcuni trucchetti per rendere la ricetta ancora più speciale.

500 gr di farina setacciata

4 uova intere

50 gr di burro morbido

60 gr di vino bianco

50 gr di fruttosio

1 pizzico di sale

olio extravergine di oliva per friggere

500 gr di miele millefiori

di miele confettini colorati e frutta candita q.b.

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare la pasta frolla. Tutta la specialità degli struffoli deriva proprio dalla bontà della pasta frolla. Dunque, create una fontanella di farina e al centro versate il vino bianco, il fruttosio, burro ammorbidito, uova sbattute, sale e agrumi grattugiati. Mescolate, poi, il tutto ed impastate fino ad ottenere un panetto liscio se senza grumi. Avvolgetelo, poi, nella carta velina e lasciate riposare in frigo per almeno un’ora.

Trascorso il tempo necessario, prendete il panetto di pasta frolla, stendetelo per bene su un piano col mattarello e create tante striscette. Cospargetele con un po’ di farina e poi iniziate a creare delle palline tagliando a pezzetti le striscette. Nel mentre fate riscaldare l’olio e, una volta diventato bollente, immergete a poco a poco gli struffoli che avete creato. Quando si imbiondiscono trasferiteli in un recipiente con lo scottex per fare assorbire l’olio in eccesso.

Una volta cotte tutte le palline di struffoli, rimetteteli nella padella dove l’avete cotti, eliminando l’olio e aggiungendoci il miele cosicché si possa sciogliere grazie al calore e mescolate per bene. Dopo, trasferite il tutto in un vassoio e condite con la frutta candita e con i confettini. Sarete pronti per servirli a tavola e fare un’ottima figura!