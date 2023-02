STTU inicia adesivagem de veículos por aplicativos autorizados a trafegar pela Avenida Felizardo Moura

Cronograma de aplicação dos adesivos segue ordem de solicitação do condutor. STTU inicia adesivagem de veículos por aplicativos que usam a Avenida Felizardo Moura

STTU/Cedida

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) inicia nesta quarta-feira (1º) a adesivagem dos veículos por aplicativos que estão autorizados a trafegar pela Avenida Felizardo Moura durante as obras de requalificação.

O cronograma de aplicação dos adesivos segue ordem de solicitação do condutor realizada no site da secretaria, aprovada pela equipe técnica.

A permissão será aplicada por agentes de mobilidade na Central do Usuário da STTU, na rua Esplanada Silva Jardim, 138, no bairro da Ribeira.

Com o adesivo, os carros conduzidos por motoristas de aplicativo de transporte de passageiros vão poder transitar nos dois dois sentidos da Avenida Felizardo Moura.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Rienzo