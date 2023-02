STTU realiza cadastro de motoristas por aplicativo para tráfego na Avenida Felizardo Moura

Motoristas por aplicativo terão que obter licença para circular no trecho em obras. Formulário está disponível no site da STTU. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) disponibilizou na internet o formulário para cadastro de motoristas de veículos por aplicativo para tráfego na Avenida Felizardo Moura, que está parcialmente interditada para obras de requalificação do trecho.

Os motoristas precisam fazer solicitação através de formulário on-line que está disponível no site da STTU.

Avenida Felizardo Moura está em obras desde outubro de 2022

Manoel Barbosa/Secom

O requerente deve informar nome, anexar documentos de Identidade e CPF, CNH com atividade remunerada, CRLV do veículo e Certidão de Antecedentes Criminais. Deve constar no formulário ainda a identificação do e-mail e o telefone para contato.

A STTU reforça que para transitar na Avenida Felizardo Moura é obrigatória a autorização.

Atualmente, a via tem restrição de horário e o acesso é permitido apenas para o transporte público coletivo, veículos de emergência e de serviço público.

Restrições

Segundo a STTU, para a saída da Zona Norte em direção ao Centro, o horário de bloqueio no trecho é das 5h às 17h30.

Já o bloqueio de acesso à avenida Felizardo Moura, no sentido Centro/Zona Norte, acontece das 5h às 19h30, de segunda a sexta-feira. No sábado o bloqueio inicia às 5h30 e segue até às 15h30.

Obras

Segundo a prefeitura, a obra iniciada em setembro de 2022 segue dentro do cronograma previsto de 18 meses. A expectativa de término é em março de 2024.

O investimento é de R$ 43 milhões, com recursos do governo federal e do município, para serviços de drenagem, pavimentação, construção de calçada, ciclovia e a implantação de faixa reversível.

Vittorio Rienzo