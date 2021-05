studente-di-18-anni-si-ribella-alle-mascherina:-e’anticostituzionale!-tso-e-ricovero-coatto-per-una-settimana

GRAVISSIMO EPISODIO DI UNA DEMOCRAZIA FUORI CONTROLLO

Un ragazzo in una scuola di Fano non ha indossato la mascherina sostenendo che la norma che la prevede è anticostituzionale. Sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza che lo ha portato in ospedale, reparto psichiatrico, dove è stato sottoposto a Tso e dove dovrà rimanere obbligatoriamente ricoverato per una settimana. E’ costituzionale il trattamento a cui è stato sottoposto? Tso pur non avendo aggredito nessuno, pur non avendo dato in escandescenze? Tso per un’opinione diversa dal politicamente corretto?

Certo, a scuola bisogna rispettare le regole, ma se le regole sono anticostituzionali, le regole non vanno rispettate, vanno denunciate pubblicamente e all’autorità giudiziaria. Certo, è più utile allo studente limitarsi a una protesta e poi accettare di rispettare le regole inutili e dannose sulla mascherina, si rischia meno. Ma sono vicino allo studente.

Sì, ci stiamo sempre più addentrando nella dittatura del politicamente corretto, guai a dire una sola piccola cosa diversa da quanto a scuola, nei giornali, nella tivvù ci viene imposto come verità.

Sto con lo studente, non per la mascherina, per la libertà di non obbedire a regole vessatorie e illegittime.