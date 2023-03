Gli insegnanti, sia quelli in pensione che quelli ancora in servizio, si sono uniti ai genitori nelle proteste che stanno avvenendo in Iran per richiedere maggiore sicurezza nelle scuole femminili e giustizia per le giovani intossicate.

L’articolo Studentesse intossicate in Iran, “repressa la protesta di insegnanti e genitori” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

