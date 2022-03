Stupeur aux Oscars ! Will Smith frappe Chris Rock (en vrai) après une blague sur sa femme

L’édition 2022 des Oscars, qui a d’habitude lieu en février, a été reportée à mars à cause de la pandémie de Covid-19. Celle-ci a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 mars et elle a été marquée par de nombreux rebondissements. Si le film Dune a fait sensation et a remporté un prix dans beaucoup de catégories, c’est un autre temps fort qui fait parler de lui. Alors qu’il se trouvait sur scène, Chris Rock a tenté une blague. Il a évoqué le film A Armes égales de Ridley Scott, sorti en 1997 et dans lequel Demi Moore a le crâne complètement rasé. Une image qu’il a…. Comparé à Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith, présent dans la salle à ce moment-là. S’il s’agissait d’une blague de mauvais goût, celle-ci a été très mal perçue par l’acteur qui n’a pas hésité à monter sur scène et à gifler Chris Rock, devant un public très choqué par la violence de cette scène. “Ne parle plus jamais de ma femme !“, a-t-il affirmé. De son côté, le principal concerné a continué le show, comme si de rien n’était. “C’était la plus grande nuit de l’histoire de la télévision“, a-t-il simplement affirmé.

Il ne faut pas toucher à Jada Pinkett Smith et son mari a utilisé les grands moyens afin de le faire savoir. Cette gifle va très certainement faire partie des grands moments de cette cérémonie et, malgré les nombreuses récompenses reçues par les artistes, c’est ce moment qui va rester dans l’histoire des Oscars. Par la suite, c’est le rappeur Diddy qui est monté sur scène et qui a préféré rire de la situation : “Will et Chris, nous allons régler cela comme une famille. Maintenant, on passe à autre chose, on s’apaise. Que tout le monde fasse du bruit !“, a-t-il lancé. Quelques minutes plus tard, Will Smith est revenu sur scène afin de recevoir le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Sur scène, l’avteur n’a pas pu contenir son émotion et, en larmes, il a souhaité s’excuser pour son geste : “Je veux m’excuser auprès de l’Académie“, a-t-il d’abord lancé avant d’ajouter : “L’amour vous fait faire des choses folles“. Une gifle qu’il semble regretter et, comme l’ont rapporté plusieurs personnes présentes dans la salle, Will Smith a pu compter sur le soutien de Denzel Washington et Tyler Perry qui sont venus le réconforter durant la coupure publicitaire. Une blague que Chris Rock n’est pas prêt d’oublier.

Jada Pinkett Smith : pourquoi Chris Rock a-t-il évoqué son crâne rasé ?

Si Will Smith a perdu son sang froid lorsque son épouse a été évoquée, c’est notamment car elle souffre d’alopécie, qui provoque une perte des cheveux. Une situation dont la principale concernée préfère rigoler. “À ce stade, je ne peux plus qu’en rire. Je me suis battue contre l’alopécie, vous le savez, mais du jour au lendemain, regardez cette zone juste ici. Regardez ça”, avait écrit Jada Pinkett Smith en légende d’une photo sur laquelle on pouvait voir une ligne sans cheveux. “Je vais avoir du mal à le cacher… Du coup, j’ai pensé que je devais partager la nouvelle afin que vous ne vous posiez pas trop de questions“, avait-elle ajouté avec un sourire. Par la suite, elle avait expliqué avoir accepté son alopécie : “Maman va devoir se les couper courts pour que personne ne pense qu’elle a subi une opération du cerveau. Moi et mon alopécie allons être amis…point final !“.

