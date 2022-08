Stupore in Sala parto: Due gemelli nascono con pelle diversa, uno è nero. Cos’è successo

Ciò che è accaduto pochi giorni fa a Nottingham ha dell’incredibile: una mamma mette al mondo due gemelli dalla carnagione differente. Il padre è giamaicano. In realtà, però, il nonno dei piccoli aveva origini nigeriane. Entrambi i genitori sono rimasti stupiti al momento della nascita dei loro due bimbi. Appena si sono resi conto del fatto che avevano due colori di pelle differenti sono rimasti sbalorditi. Ecco tutti i dettagli.

Chantelle Boughton, 29 anni, ha messo al mondo due gemelli il cui colore di carnagione è differente. È avvenuto a Nottingham. Il suo compagno e padre dei bimbi ha origine giamaicane. Quando le persone incontrano la giovane madre, le chiedono spesso se entrambi siano figli suoi. In generale il loro aspetto è quasi opposto. Ayon quando è stato partorito aveva gli occhi verdi ed una carnagione molto chiara. Al contrario, Azirah è un po’ più scuro e con gli occhi castani.

Si tratta, sicuramente, di un caso molto raro ma non per questo è qualcosa di impossibile. La madre ha spiegato che all’inizio, appena nati, non erano così diversi. Dopo qualche settimana le differenze sono risultate essere sempre più concrete. Certamente, considerando che il papà ha origini giamaicane, ci si potrebbe aspettare una carnagione più scura dai propri figli. La cosa più curiosa però è che, pur essendo gemelli, presentino un colore totalmente differente. Il mistero potrebbe svelarsi se si indaga sull’albero genealogico della mamma.

Il padre della madre dei gemelli era infatti di origini nigeriane. La donna ha una carnagione chiara ma quella del nonno dei bimbi era sicuramente più scura. I piccoli hanno ora 4 mesi e sono molto diversi tra loro, anche caratterialmente. L’uno è più volenteroso di attenzioni e spesso piange, l’altra è più tranquilla. Chantelle ha raccontato di come spesso desti molta curiosità tra la gente che addirittura la ferma per chiederle informazioni sui suoi gemelli. Addirittura qualcuno è arrivato a insinuare che non siano entrambi i suoi. “La gente dubita siano figli miei”, ha dichiarato affranta. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Stupore in Sala parto: Due gemelli nascono con pelle diversa, uno è nero. Cos’è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.