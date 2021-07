Su TikTok arrivano i video più lunghi di un minuto

Nelle prossime settimane gli utenti potranno pubblicare clip che durano fino a 3 minuti, superando il precedente limite di 60 secondi

(foto: Unsplash)

Nelle prossime settimane su TikTok tutti potranno pubblicare video più lunghi di un minuto. La novità è stata annunciata dall’app stessa, che ha spiegato che gli utenti riceveranno una notifica per avvisarli quando la funzionalità sarà disponibile per loro.

A dicembre dello scorso anno la piattaforma aveva già permesso ad alcuni suoi creator di pubblicare clip che superassero i 60 secondi, fino a 3 minuti. Ora questa possibilità sarà data a tutti, secondo TikTok, per offrire alle persone una maggiore flessibilità nella creazione dei propri video, specialmente quando si tratta di contenuti come tutorial di cucina e di bellezza che sono difficili da realizzare con una serie di brevi clip. L’idea dell’app è che una clip più lunga dovrebbe evitare a chi fa video di spezzettarli in diversi episodi.

Quanto l’introduzione di questa novità sarà apprezzata è difficile dirlo. Il test dei mesi scorsi aveva lasciato confusi molti. Il formato dei video da 60 secondi è infetto da sempre centrale per l’identità di TikTok. Questo non vuol dire che i video più lunghi faranno diventare per forza l’app meno popolare ma, scrive Engadget, “ci si preoccupa sempre quando una piattaforma si allontana, anche se è solo un piccolo passo, da ciò che l’ha resa popolare all’inizio”.

TikTok non ha detto quanto le clip più lunghe possano influenzare il suo algoritmo. Quello di YouTube, per esempio, predilige i contenuti lunghi e sul sito quasi tutto dura più di dieci minuti. Se si scoprisse che la lunghezza funziona anche su TikTok per tenere incollata allo schermo secondo The Verge potremmo vedere sempre meno le clip brevi e vivaci che hanno caratterizzato l’app da sempre.