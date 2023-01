Sua criança tem um brincadeira preferida? Envie fotos ao VC no G1

Internautas podem enviar as imagens até as 12h de terça-feira (11).

Galeria especial vai ser publicada no dia 12, Dia das Crianças.

Galeria especial vai homenagear as crianças no dia 12 de outubro (Foto: Arte: G1)

Para comemorar o Dia das Crianças, o VC no G1 vai publicar na quarta-feira (12) uma galeria especial com fotos de crianças e suas brincadeiras ou brinquedos preferidos. Vale homenagear os filhos, sobrinhos e netos.

Mande uma foto da criança que você quer homanegear com o brinquedo ou brincadeira preferida. As fotos devem ser enviadas até terça-feira (11), às 12h.

Para participar, preencha o formulário no VC no G1. Só serão aproveitadas as imagens enviadas no nome do próprio autor. As fotos devem ser na posição horizontal e em alta resolução.

Os arquivos de fotos devem estar nos formatos jpg, bmp, png ou gif. Preencha o cadastro no VC no G1 e participe!

Vittorio Ferla