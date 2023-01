suas-plantas-no-g1:-veja-imagens-de-quem-tem-jardim-dentro-de-casa

Você também pode participar enviando sua foto ou vídeo para o VC no G1. Na pandemia, muitas pessoas, passando mais tempo em casa, decidiram se dedicar a jardinagem e montaram quase uma “floresta em casa”.

Plantas em casa: veja os erros que prejudicam as suas

O G1 mostra o cantinho reservado para os cultivos na sua casa. Para participar, mande foto do seu jardim para o VC no G1. Se quiser mandar vídeo, não esqueça de filmar na horizontal.

Helenice Pereira Cavalcante, de Brasília, mostra ao VC no G1 sua janela e sala cheias de plantinhas

Márcia Medeiros, de São Paulo, iniciou seu jardim na pandemia.

Márcia Medeiros / VC no G1

Viviane, de Taboão da Serra, conta que suas plantas são suas amigas e a ajuda se lembrar de seu pai, que também amava cultivar.

Viviane Porto / VC no G1

Cláudia se define como “mãe de planta” e diz que elas alegram a sua vida.

Claudia Lima / VC no G1

Su Oliveira mora em Portugal, mas de origem mineira, onde sempre teve contato com a natureza, sente a necessidade de necessidade ter plantas.

Su Oliveira Costa / VC no G1

Daline Almeida compartilha seu jardim em casa com o G1.

Daline Almeida / VC no G1

Rafael Mansera, de Duque de Caxias (RJ), deixa suas plantinhas tomando chuva

Rafael Mansera / VC no G1

Adriana Dias de Carvalho Moreira, de São Paulo, também tem um pequeno jardim dentro de casa

Adriana Dias de Carvalho Moreira / VC no G1

Carlos Caetano, de Lauro Freitas (BA), disse que as suas plantas ficaram mais verdes depois que as levou para dentro de casa

Carlos Caetano / VC no G1

