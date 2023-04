Subsídios dos desembargadores do TJ-RO são atualizados, e valor chegará a R$ 41 mil até 2025

Lei foi sancionada pelo governador Coronel Marcos Rocha (União). Sede do TJ-RO

Arquivo Pessoal

O projeto de lei que atualiza subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), a partir deste mês de abril, foi sancionado pelo governador Coronel Marcos Rocha (União) nesta semana.

Até fevereiro de 2025, os desembargadores terão mais dois reajustes, quando a remuneração chegará a R$ 41 mil.

A lei em Rondônia prevê que os impactos financeiros vão sair do orçamento do TJ-RO, mas não indica qual será o impacto anual da atualização.

O primeiro reajuste entra em vigor neste sábado, 1º de abril de 2023, e um segundo reajuste será efetuado no próximo ano (veja abaixo como serão os reajustes).

Reajuste dos desembargadores de RO por ano:

1º de abril de 2023 – R$ 37.589,96

1º de fevereiro de 2024 – R$ 39.717,69

1º de fevereiro de 2025 – R$ 41.845,49

Além dos subsídios dos desembargadores, a lei atualizou os valores para Juiz de Direito da 1ª, 2ª e 3ª Entrância, além do Juiz Substituto.

Essa atualização é seguida conforme subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Vittorio Rienzo