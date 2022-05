Il caldo è arrivato e l’estate è ormai alle porte. Quale miglior bevanda può dissetarci se non il succo di limone? Facilissimo e velocissimo da preparare. E’ utile non sono per dissetarsi e tenerlo in casa ogni volta che lo si desidera ma anche per preparare una freschissima limonata/granita. Inoltre, farete anche una bellissima figura se volete regalarne una bottiglia o offrirlo agli ospiti.

La preparazione varia a seconda della quantità di limoni che avete e a seconda della quantità di succo rilasciato dagli stessi una volta spremuti. Io vi indico la ricetta per circa mezzo chilo di limoni in modo tale che avete abbastanza succo di limone da poterlo conservare tranquillamente in frigo.

circa mezzo chilo di limoni

250 gr di succo di limone spremuto e filtrare

200 gr di zucchero

Procedimento: spremere i limoni e filtrare tutto il succo. Versarlo in un pentolino da mettere sul fuoco lento e girare fino ad ebollizione. Una volta pronto, farlo raffreddare e tenerlo in frigo. Se volete dissetarvi aggiungete circa 2 cucchiaini di succo di limone in un bicchiere e riempitelo d’acqua. Se, invece, volete preparare la granita al limone, effettuate lo stesso procedimento e mettete il bicchiere, possibilmente di plastica altrimenti quello di vetro potrebbe spaccarsi, e lasciarlo in freezer per circa 8-10 ore fino a congelarsi.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Succo di limone fatto in casa: più dissetante di una limonata classica. Ecco come farla in pochi passaggi proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.