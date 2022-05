 “Sucer, c’est tromper ?” Léa Salamé très cash, Thierry Ardisson donne la réponse d’Audrey Crespo-Mara

Il est de retour avec une toute nouvelle émission ! Thierry Ardisson était invité sur le plateau d’On est en direct sur France 2. L’occasion pour l’animateur absent de l’animation d’un programme depuis 2019, de revenir sur L’Hôtel du Temps. Mais Léa Salamé a souhaité jouer un petit jeu avec l’époux d’Audrey Crespo-Mara. En effet, elle a interrogé l’animateur à sa manière, lorsqu’il posait des questions parfois très intimes dans Tout le monde en parle : “Je vais vous poser les questions que vous posiez”, commence-t-elle par expliquer.

L’occasion alors pour la journaliste de France 2 de réaliser un rêve : “Puis la dernière question qu’on rêve d’avoir votre réponse : ‘Sucer, c’est tromper ?’“, lui dit-elle. Très à l’aise avec l’interrogation de Léa Salamé, Thierry Ardisson donne alors la réponse que sa femme aurait prononcée : “Alors Audrey a une très bonne réponse pour ça. Elle dit : ‘Regarder c’est déjà tromper'”. Une jolie façon de répondre à une question très osée. Ce petit jeu de questions/réponses à la Ardisson a également permis à Léa Salamé d’en savoir plus sur ce qui se passe dans la tête de l’ancien présentateur de Salut Les Terriens : “Thierry, vous pensez à quoi là ?”, lui demande-t-elle en premier : “Je pense à Audrey”, répond affectueusement l’homme en noir.

Thierry Ardisson, toujours plus amoureux d’Audrey Crespo-Mara

L’occasion aussi de découvrir que Thierry Ardisson est un homme sensible : “Quand est-ce-que vous avez pleuré pour la dernière fois ?”, lui demande l’acolyte de Laurent Ruquier : “Bah justement sur le tournage de Dalida. A un moment, quand elle raconte la mort de Luigi Tenco”, répond-il, faisant référence à l’émission L’Hôtel du temps. “Votre plus grande histoire d’amour ?” “Bah c’est la dernière”, lance-t-il, comme une jolie déclaration d’amour à Audrey Crespo-Mara. “On l’embrasse d’ailleurs, elle est dans les loges. Elle vous accompagne partout”, lui rétorque Léa Salamé.

“Je n’ai pas fait tout ce que je voulais, mais j’ai fait pas mal de trucs.” On ne bouge pas pendant le jingle ! @LeaSalame interviewe @T_Ardisson dans OEED ⬇️ pic.twitter.com/kE4m6DWcC8 — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) April 30, 2022

Thierry Ardisson © France 2

