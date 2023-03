sucesso-com-marca-de-moda-afrourbana,-designer-incentiva-empreendedorismo-na-periferia

Will da Afro promove autoestima e empoderamento por meio do negócio de impacto social. Willian André Alves Carvalho do Santos, 26 anos, agora é o Will da Afro

Cacau Brandão Fotografias/Divulgação

Nascido e criado em Perus, zona noroeste de São Paulo, Willian André Alves Carvalho do Santos, 26 anos, agora é o Will da Afro. Um nome bem mais curto, mas completo de significado, para se referir ao Will da AfroPerifa, uma marca de moda afrourbana da periferia.

Formado em design de interiores, Will descobriu a moda, se encantou por ela e lançou a AfroPerifa, em 2017, a partir de três palavras-chave: autoestima, identidade e empoderamento. Com o negócio de impacto social, nascia um CEO disposto a mostrar que há espaço para o empreendedorismo na “quebrada”.

Personagem de fevereiro nas inserções do VAE na Globo e Globonews, ele não tem dúvidas de que está no caminho certo.

“É um sentimento muito gratificante e poderoso. Percebi o quanto meu negócio está caminhando bem e o quanto tenho que batalhar para que se destaque ainda mais, na intenção de trazer mais representatividade e mostrar para outras pessoas que é possível chegar aonde a gente está chegando”, explica.

Para quem já conhecia Will, nenhuma surpresa. Militante do movimento negro, ele havia idealizado um coletivo, antes mesmo de se tornar empreendedor, para trabalhar as identidades negras. Foi quando surgiu a ideia da marca.

“Reunia as pessoas pretas e periféricas aqui de Perus para fazer um grande desfile de moda. A partir daí, me deu um insight: e se eu tivesse uma marca preta, que trouxesse todas nossas caraterísticas, nossos símbolos? Assim surgiu a AfroPerifa”, conta.

Desta forma, a marca já nasceu com uma preocupação social. Designer responsável pelas coleções, Will buscou profissionais locais para montar o time, da modelista às costureiras. Cada produção de moda também conta com fotógrafos e modelos da periferia, reafirmando a proposta.

Will também é o designer responsável pelas coleções

Cacau Brandão Fotografias/Divulgação

A loja compartilha espaço físico com outras marcas, em um projeto idealizado para estimular o afroempreendedorismo em Perus, e usa a internet como principal canal de vendas. O local próprio, sonhado por Will, não se resume a um ponto comercial.

“A gente pensa em uma escola de negócios que, além da loja, vai ter um espaço para as pessoas aprenderem costura, corte, questões de empreendedorismo na parte de moda. Minha ideia é fomentar a educação para que as pessoas possam chegar também”, afirma.

Sempre focado nos estudos, Will buscou capacitação em uma escola de negócios, voltada a novos empreendedores de territórios populares, para mergulhar no novo universo. Também se especializou em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular e cursa uma pós-graduação em gestão de design de Carnaval.

Se depender dele, o designer e CEO da AfroPerifa também vai se tornar o carnavalesco Will da Afro. Em qualquer função, o propósito é seguir valorizando a cultura afro e periférica e mostrar que todo preto pode ser o que quiser – como fez a Mocidade Alegre no desfile que levou a escola ao 11º título do Carnaval de São Paulo.

Vito Califano