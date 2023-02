Sucesso em Praia Grande, Arco-Íris-Mar tem três residenciais em construção

Construtora deve finalizar a obra de três novos prédios até o início de 2026 Jardim das Bromélias é o mais novo residencial da Construtora Arco-Íris-Mar

Divulgação

A Construtora Arco-Íris-Mar segue com o lançamento e construção de apartamentos modernos e inovadores na cidade de Praia Grande. Atualmente, a empresa está construindo três novos residenciais, o Jardim dos Cedros, Recanto das Figueiras e Jardim das Bromélias.

Jardim dos Cedros

Localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 16900, o empreendimento que fica localizado em frente à praia conta com apartamentos de um e dois dormitórios.

Sacadas dos apartamentos no residencial Jardim dos Cedros

Divulgação

Os imóveis têm fino acabamento em porcelanato, sacadas gourmet, infra de ar condicionado e muito mais. Além disso, o residencial conta com uma grande área de entretenimento que têm salão de festas, espaços gourmet, salão de jogos, brinquedoteca e muito mais.

O prédio tem entrega prevista até maio de 2024.

Recanto das Figueiras

Com 13 andares, o Recanto das Figueiras está no bairro Vila Guilhermina, um dos principais da cidade.

Um dos modelos de apartamento do Recanto das Figueiras

Divulgação

Todos as residências do edifício contam com dois quartos, sendo uma suíte. Para saber mais sobre os imóveis, é possível realizar um tour 360 tanto pelo apartamento quanto pela área de lazer do empreendimento.

Jardim das Bromélias

O mais recente empreendimento da Construtora Arco-Íris-Mar, que fica na rua Campinas, 289, traz 60 residências de dois dormitórios com plantas de 79 a 88m².

O diferencial do Jardim das Bromélias são os apartamentos com salas integradas as sacadas, uma das principais tendências do mercado da construção nos últimos anos.

Hall de entrada do residencial Jardim das Bromélias

Divulgação

O residencial também traz uma ampla área de lazer com muitos espaços para a diversão de crianças e adultos. A entrega do prédio está prevista para fevereiro de 2026.

Construtora Arco-Íris-Mar

Com cerca de 20 empreendimentos finalizados na cidade de Praia Grande em três décadas de história, a empresa segue com a missão de transformar seu nome em sinônimo de sucesso no ramo da construção.

Conhecida pelo cuidado e preocupação com a satisfação de seus clientes, a Construtora Arco-Íris-Mar reflete tudo isso no sucesso dos seus empreendimentos, que buscam garantir ainda mais a fidelidade dos interessados.

Confira mais detalhes sobre os outros empreendimentos já entregues pela construtora.

Serviço

Construtora Arco-Iris-Mar

Email: atendimento@arcoirismar.com.br

Telefone: (13) 3379-4679 e (13) 97418-5096

Escritório: Av. Brasil, 600 – 12º andar – Sala 1220 – Boqueirão – Praia grande – SP

valipomponi