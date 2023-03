Sucuri amarela de quase dois metros assusta moradores de condomínio de luxo em Porto Velho

Bombeiro civil foi acionado para fazer o resgate da serpente com segurança. Espécie vive em áreas alagáveis. Sucuri amarela aparece em condomínio de Porto Velho

Uma sucuri, de quase 2 metros de comprimento, foi flagrada ‘andando’ no muro de um condomínio de luxo na zona norte de Porto Velho.

O animal assustou moradores que caminhavam próximo ao local na tarde da última terça-feira (28).

Um bombeiro civil foi acionado para fazer o resgate da serpente com segurança, e verificou que tratar-se de uma sucuri-amarela (Eunectes notaeus). Após o resgate, o animal foi solto.

Reprodução

Sucuri amarela

A sucuri-amarela, também conhecida como a sucuri do Pantanal, tem como nome cientifico Eunectes notaeus, por causa do seu fundo amarelado. A espécie vive em áreas alagáveis das bacias dos rios Paraguai e Paraná.

As fêmeas podem atingir no máximo 4 metros de comprimento e os machos em torno de 2,5 metros. As fêmeas também podem se alimentar de animais de médio porte, e as aves aquáticas também são presas consumidas por ambos sexos.

