Sucuri de 5 metros se prende em rede de pesca em lago e é salva por delegado em Boa Vista; VÍDEO

Resgate foi no lado de uma fazenda na zona Rural de Boa Vista. Ela ainda deu o bote várias vezes, mas nenhum acertou o delegado: 'ela ia morrer se continuasse ali', disse ele ao g1.

Uma sucuri de 5 metros se prendeu em uma rede de pesca e foi salva pelo delegado da Polícia Civil, Francisco Araújo. O resgate foi na tarde desse domingo (5) no lago de uma fazenda na zona Rural de Boa Vista.

O resgate foi todo registrado em vídeo (assista acima). A sucuri estava completamente enrolada à malha da rede de pesca, e presa pela cabeça. Francisco, que ia pescar quando a encontrou, conseguiu soltá-la cortando os fios com ajuda de um facão.

A sucuri ainda deu o bote por várias vezes, mas nenhum acertou o delegado. “Calma”, dizia ele no vídeo sempre que a serpente tentava atacá-lo. A ‘operação’ para soltar a sucuri durou cerca de oito minutos.

“Salvei a ‘anacondazinha’”, brincou, logo após conseguir cortar todos os fios.

Sucuri estava amarrada à malha da rede de pesca

Francisco Araújo/Arquivo pessoal

Francisco contou ao g1 que decidiu soltar a sucuri por dois motivos: o primeiro, porque ela não oferece risco ao ser humano, e o outro porque ele também atua na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, portando, um exercício da profissão.

“Ela ia morrer se continuasse ali. E nada mais justo que ela continuar viva no seu habitat”, afirmou, acrescentando que deu um certo receio porque já foi picado por uma sucuri numa pescaria. “Medo sempre dá, mas, no fim, deu certo”.

Depois de ter sido solta, a sucuri voltou para o lago da fazenda.

