Sucuri resgatada em avenida de Porto Velho é devolvida à natureza

Animal de 3 metros foi encontrado por moradores na última sexta-feira (2), na avenida Rio de Janeiro. ‘

Sucuri capturada em área urbana é solta em local de preservação em Porto Velho

Uma sucuri de mais de 3 metros, resgatada na avenida Rio de Janeiro, foi devolvida à natureza neste final de semana em Porto Velho.

O animal foi encontrado por moradores na última sexta-feira (2) e assustou quem passava pela avenida. “O que é isso?”, perguntou uma mulher enquanto gravava um vídeo da serpente.

Depois que o réptil foi encontrado na avenida, uma equipe voluntária, composta por um bombeiro civil e um biólogo, foi até a avenida e fez captura seguindo os padrões de segurança.

Sucuri resgatada na av. Rio de Janeiro é devolvida ao habitat

Esta foi a segunda cobra grande encontrada na capital nesta semana. No dia 1° de março, uma sucuri amarela, de quase 2 metros, foi flagrada ‘passeando’ no muro de um condomínio de luxo na zona norte.

O biólogo Marcos Fernandes explicou o motivo do aparecimento frequente de sucuris na área urbana de Porto Cobra nesta época do ano.

“No período de inverno amazônico elas [sucuris] adentram nos igarapés em busca de alimentos. Porto Velho tem uma oferta grande de comida, principalmente em esgoto, tubulação. Aí elas acabam se ‘perdendo’ e saem nas ruas”, diz.

Sucuri foi resgatada por equipe voluntária composta por um biólogo e um bombeiro

Rede Amazônica/Reprodução

O bombeiro civil Márcio Santos contou que por semana, em média, a equipe está resgatando de cinco a seis serpentes na área urbana da capital, algumas delas já dentro de residências.

A sucuri de 3 metros achada na avenida Rio de Janeiro foi solta em uma área de mata no Parque Natural, perto de um igarapé.

Sucuri foi solta em área de mata do Parque Natural

Rede Amazônica

valipomponi