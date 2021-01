Suits 10 non ci sarà, la stagione 9 è l’ultima

Suits continua dopo la stagione 9?

Il network americano via cavo USA rende noto il rinnovo di Suits per la 9 stagione, ma allo stesso tempo informa anche che la nona è l’ultima per la serie con protagonista Gabriel Macht. Suits 10 stagione non è prevista per USA Network.

Il network USA conferma che la nona stagione di Suits è l’ultima, a poche ore dal debutto della seconda metà dell’ottava stagione. Sono dieci gli episodi che costituiscono Suits 9, a questo punto gli ultimi dell’intera serie.

L’ottava stagione di Suits accoglie diversi volti nuovi nel proprio cast, a seguito dell’addio di Patrick J. Adams e Meghan Markle alla fine della stagione 7. Per rilanciare la serie è scritturata la star di Grey’s Anatomy Katherine Heigl nei panni dell’avvocatessa Samantha Wheeler, mentre Amanda Schull (Katrina Bennet) riceve una promozione, entrando a far parte del cast principale a partire dalla stagione 8 al fianco di Heigl, Gabriel Macht, Rick Hoffman, Sarah Rafferty e Dulé Hill.

Suits 10 stagione non si fa: la nona è l’ultima

Nonostante la decima stagione di Suits non ci sia, il franchise continua grazie allo spinoff Pearson, con protagonista Gina Torres nei panni di Jessica.

Suits 9 va in onda in prima tv assoluta in Italia su Premium Stories. Il 9 marzo 2020 viene trasmessa la puntata 9×10 “Un ultimo raggiro” con la quale dobbiamo dire addio a Suits.

Non riesci ancora a fartene una ragione? Ecco la dichiarazione del creatore di Suits Aaron Korsh in merito alla conclusione di Suits: “Anche se so che non è vero, sembra che solo ieri USA Network abbia puntato sulla primissima sceneggiatura per una serie drammatica di uno scrittore non affermato. In questi giorni è una cosa comune, ma 47 anni fa, quando ho scritto per la prima volta il progetto Senza Titolo Korsh, nessuno lo faceva. Nessuno eccetto le persone a USA network e [Universal Cable Productions].

Prima di tutto vorrei ringraziare Alex Sepiol e Dennis Kim, senza i quali Suits non si sarebbe mai realizzato. Inoltre non posso ringraziare abbastanza Bill McGoldrick, Jeff Wachtel, Bonnie Hammer, Chris McCumber, Ted Chervin, Dave Bartis, Gene Klein, Doug Liman, Dawn Olmstead e tutti al network e alla casa di produzione per la loro dedizione e supporto nel corso degli anni.

E agli scrittori, al cast e alla troupe eccezionali – grazie per la vostra passione e devozione, senza i quali, Suits non sarebbe niente.

E, ultimo ma non meno importante, [grazie] ai fan che sono rimasti fedeli alla famiglia di Suits attraverso nel bene e nel male, tra colpi di scena e flashback – grazie per aver sempre detto la vostra opinione. Senza di voi, potrei iniziare a pensare che io stia prendendo la mano con la scrittura. E una volta che questo accade, nessuno è vincitore. Non vedo l’ora di fare fuoco e fiamme e, spero, anche di farvi divertire con gli episodi finali.

Infine, a mia moglie Kate e ai miei figli Cooper e Lucy. Grazie per aver sopportato innumerevoli notti e ore lontano da voi, per farmi vivere i miei sogni. Vi amo. Con amore, Aaron “

Come tutti sanno l’attrice Meghan Markle lascia la serie al termine della stagione 8 a causa del suo nuovo status di principessa. Meghan sposa il principe Harry d’Inghilterra diventando la Duchessa di Sussex e questo le ha precluso la possibilità di continuare a lavorare come attrice. [ATTENZIONE SPOILER: non leggere se non hai ancora visto Suits 7 stagione]

Suits 9 episodio 10 PATRICK J. ADAMS interpreta MIKE ROSS, SARAH RAFFERTY interpreta DONNA PAULSEN, GABRIEL MACHT interpreta HARVEY SPECTER Credits USA Network e Premium Stories

L’ultima apparizione nella serie di Meghan è stata nel finale della stagione 7 quando il suo personaggio Rachel Zane e Mike Ross (Patrick J. Adams) convolano a nozze. Il matrimonio dei due personaggi è stato il pretesto per farli uscire di scena e concludere così la loro lunga storia d’amore. Pensate che l’episodio del matrimonio tra Rachel e Mike è andato in onda negli USA negli stessi giorni del vero matrimonio di Meghan Markle con il Principe Harry!

La possibilità del ritorno di Meghan nella serie dopo il matrimonio reale è sempre stato da escludere… ma dal momento che Suits è stata cancellata, in rete hanno iniziato a circolare voci riguardo al possibile ritorno di Rachel/Meghan per dire addio alla serie. Sarebbe possibile che Meghan Markle tornasse ad interpretare Rachel per un cameo nell’ultimo episodio della serie tv? Nonostante un articolo del Mirror inglese avesse lasciato intendere che questa ipotesi fosse sul tavolo, il creatore Aaron Korsh ha dichiarato a Deadline che molto probabilmente il ritorno di Rachel non avrebbe avuto luogo. Infatti, non è successo.

Diverso è invece il discorso per Patrick J. Adams, che ha interpretato il co-protagonista Mike Ross per ben 7 stagioni della serie. Non essendo legato alla famiglia reale britannica, Patrick ha meno problemi a ritornare nella serie, per festeggiare il finale insieme a Gabriel Macht (Harvey Specter), Sarah Rafferty (Donna Paulsen) e Rick Hoffman (Louis Litt). Ormai è ufficiale: Patrick J. Adams torna nei panni di Mike nella stagione 9 di Suits!