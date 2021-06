sul-mare-della-california-una-villa-dal-sapore-mediterraneo

«Il mio è uno stile autentico. Cerco sempre di dare vita a interni senza tempo legati alla storia e all’arte, rendendoli vivi e accoglienti. Ogni mio lavoro conserva una doppia anima, tra l’affasciante e il funzionale. Creo sempre connessioni tra l’uomo, l’architettura e il paesaggio». Questo il concetto che ha guidato la designer Ohara Davies-Gaetano nella progettazione di questa maestosa villa nella Newport Coast, California.

«Si tratta di un’architettura classica che ricorda lo stile italiano» – continua la designer , «ricca di dettagli antichi come le modanature in legno e il gesso scolpito, infatti ho lavorato a stretto contatto con i migliori artigiani della zona».

Pur mantenendo coerenza con la classicità della casa, Ohara Davies ha assecondato lo spirito giovane dei clienti, «sono persone sociali alla ricerca di una casa viva, non un cimelio da non poter toccare. Tuttavia, le personalità e le esigenze individuali dei proprietari dovevano essere bilanciate dalle richieste della comunità di Newport Coast. Qui le residenze devono avere una certa estetica massiccia, senza troppi dettagli moderni».

Per rispondere a tale esigenze, Ohara Davies ha alternato finestre di fabbricazione italiana dalla cornice spessa, con grandi finestre e porte più snelle in cornice d’acciaio. Queste sfruttano al massimo la posizione della casa che, situata su una collina, vanta una vista panoramica su tre lati.

Per l’interno è stata scelta una tavolozza molto naturale: le pareti bianche calde permettono alla luce californiana di far risplendere le superfici, creando dei forti contrasti con i pavimenti scuri e le porte in acciaio e bronzo. «Ho cercato di lavorare nei confini dello stile architettonico italiano», continua la designer. Così per rispettare la storia della casa, Ohara Davies ha evitato divani moderni e arredi troppo contemporanei, scegliendo pezzi tradizionali ma dalle tonalità chiare e pulite. Ad esempio nel soggiorno, due specchi stellati sono incorniciate in nicchie, mentre un lampadario in vetro corona l’angolo cucina.

«Gli interni sono curati con pezzi che evocano una sensibilità senza tempo. Per aggiungere profondità ho incorporato arredi scolpiti e artistici che donano un senso di freschezza all’interno della casa. Un tema di fondo era assicurarsi che ci fossero dettagli di glamour ma sobri. Mi sono affidato a texture stratificate e materiali sovrapposti, che pur sottili, giocano con il movimento della luce e donano carattere all’interno di ogni stanza. Non volevo ostentare troppa perfezione, perché la vita non è così!», continua Ohara.

All’esterno, la designer ha curato gli spazi in modo tale che risultassero in dialogo con l’interno. «Cerco di mescolare pezzi di diversi produttori e far sembrare lo spazio outdoor come un’estensione della casa», osserva, aggiungendo che i mobili da pranzo ricordano quelli che troveresti in un salotto.

E, proprio come una classica villa italiana, la casa si è evoluta nel tempo, ritrovando una propria estetica e personalità. «La vera autenticità deve rivelarsi nel tempo, come risposta naturale agli ambienti e alle epoche che cambiano», conclude Ohara Davies.