sulla-lite-zorzi-oppini-interviene-stefania-orlando-ma-poi-si-pente

Nella casa del Grande fratello vip dell’ultima edizione Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti avevano stretto una bellissima amicizia anche se Tommaso Zorzi provava più che un sentimento di amicizia nei confronti di Oppini una vera e propria infatuazione. Ma i due, in modo intelligente, hanno deciso, comunque, di frequentarsi e Oppini, mettendo subito in chiaro la sua posizione, aveva detto che non voleva perderlo come amico.

La lite tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Dopo un po’ di tempo che i concorrenti sono usciti dalla casa del grande fratello vip e dopo un’intensa frequentazione, pare che tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ci sia stata una lite e sia poi calato il gelo, infatti i ben informati hanno riferito che i due, incontrandosi per caso in un ristorante, non si sono neppure salutati.

Dopo che questa voce di una lite tra i due ha cominciato a girare sempre più insistentemente, sia l’uno che l’altro hanno smentito categoricamente e, alla domanda diretta di un follower sui motivi della lite, Francesco Oppini, seccato, aveva risposto: «La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi spiace deludere lei e molti detrattori ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti», senza però convincere fino a che, a detta del popolo del web, si è avuta la conferma del gelo tra i due. Infatti, Tommaso Zorzi ha tolto il follow su Instagram a Francesco Oppini. E da questo gesto si sono riaccese le voci sulla lite data, a questo punto, ormai per certa.

Invece sui social di Tommaso è apparso un post che ha fatto molto pensare. Zorzi ha scritto così: “SE CHIEDI PER UN AMICO, IL TUO AMICO PUÒ CHIEDERE DIRETTAMENTE A ME. CARISSIME COSE A TE E FAMIGLIA”.

La battuta di Stefania Orlando sulla lite tra Oppini e Zorzi

Dopo questo gesto decisamente significativo di Zorzi, anche Stefania Orlando è intervenuta e ha scritto così sui social: “Comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno”.

Queste le sue prima parole ma poi, evidentemente pentitasi di aver praticamente confermato una situazione rispetto alla quale lei è estranea, ha fatto un video precisando che lei non centra nulla in quella situazione e nulla vuole centrare.