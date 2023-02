‘Sumaré Arena Music’: Ana Castela, Henrique e Juliano, Hugo e Guilherme e Hungria serão atrações em 2023; veja todo line-up

Evento acontece entre os dias 6 e 15 de abril, na Expo Águas. Ingressos já estão à venda por meio do site. A cantora Ana Castela durante a Festa do Peão de Barretos 2022

Érico Andrade/g1

Um dos principais rodeios da região, o Sumaré Arena Music divulgou a lista de atrações com novidades para agitar as cinco noites da 9ª edição da festa. O evento acontece entre os dias 6 e 15 de abril, na Expo Águas, em Sumaré (SP). Além do sertanejo, há shows confirmados de pagode, hip hop e funk.

Para abertura da festa, o show será por conta da cantora Ana Castela, sensação do sertanejo agro pop, e da dupla Guilherme e Benuto.

O segundo dia será marcado pela principal novidade da edição: o ‘Me Leva Festival’, com apresentações de estrelas do samba, pagode, hip hop e funk, como Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB.

Para finalizar o primeiro fim de semana, a dupla Maiara e Maraisa e o cantor Luan Santana sobem ao palco.

A segunda semana, a partir do dia 14, reserva os shows de Henrique e Juliano, Rayane e Rafaela, Hugo e Guilherme e Zé Felipe.

Além dos shows, o público poderá assistir à montaria em touros e à tradicional prova dos três tambores, além de contar com uma variedade de opções gastronômicas.

Hugo e Guilherme no palco do Jaguariúna Rodeo Festival 2022

Júlio César Costa

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis por meio do site e variam entre R$ 50 e R$ 300. Também é possível adquirir no Trailer Sumaré Arena Music, aberto das 10h às 20h, na Praça das Bandeiras, região central do município. A estrutura da festa oferece arquibancada, arena pista, área VIP, área VIP open e camarotes corporativos.

Programação

Primeiro fim de semana

sexta-feira, 6 de abril: Ana Castela e Guilherme & Benuto

sábado, 7 de abril: “Me Leva Festival” com Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB

domingo, 8 de abril: Maiara e Maraisa e Luan Santana

Segundo fim de semana

sexta-feira, 14 de abril: Henrique e Juliano e Rayane e Rafaela

sábado, 15 de abril: Hugo e Guilherme e Zé Felipe

Turma do Pagode em show drive-in no estádio do Palmeiras

Divulgação/Wadson Henrique

Serviço

Sumaré Arena Music

Data: de 6 a 15 de abril

Local: Expo Águas Sumaré

Endereço: Rua Ângelo Ongaro, 1.700, Parque Residencial Casarão

Ingressos: entre R$ 50 e R$ 300, por meio do site ou Trailer Sumaré Arena Music, localizado na na Praça das Bandeiras

Informações: por meio dos telefones (19) 3873-2442 e (19) 99277-4809, ou por meio do site

