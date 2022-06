Summer Camp di Manifattura Milano: quattro giorni di incontri su sostenibilità e innovazione urbana

Sono aperte fino al 23 giugno le iscrizioni al Summer Camp di Manifattura Milano, per un “weekend circolare – dalla teoria alla pratica”: percorsi di formazione informale rivolti a professionisti, artigiani, creativi, operatori che sono interessati ad approfondire il tema della circolarità urbana nelle sue implicazioni pratiche e teoriche in particolare nell’ambito della moda e nel design.

Le giornate di training, che partiranno il 30 giugno e si concluderanno il 3 luglio, si terranno negli spazi di Base, in zona Tortona a Milano e sono organizzate da Rete NEMA in collaborazione con il Comune di Milano all’interno del progetto europeo Centrinno – New CENTRalities in INdustrial areas as engines for inNOvation and urban transformation – finanziato dalla Commissione Europea per la ricerca e l’innovazione.

Dedicato alla manifattura urbana e circolare, all’inclusione sociale e al recupero delle ex aree industriali nelle città, il progetto Centrinno è iniziato nel settembre 2020 per promuovere città produttive che pongano i cittadini al centro di una trasformazione sostenibile.

In questo contesto, la prima edizione del Summer Camp sarà dedicata proprio ai processi produttivi circolari nei contesti urbani con particolare attenzione al patrimonio sociale e culturale inteso come catalizzatore per l’innovazione e l’inclusione sociale.

La scelta di organizzare il primo momento formativo attorno a questi temi parte dalla considerazione che da un lato esiste un’ampia gamma di interpretazioni su come si concretizzi l’economia circolare a livello urbano con il rischio di generare incomprensioni e processi poco fluidi, dall’altro una crescente necessità di comprendere quali siano oggi le competenze necessarie per questa transizione verso lo sviluppo di processi economici, circolari, che sappiano coinvolgere diverse tipologie di attori.

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form disponibile al seguente link.

L’articolo Summer Camp di Manifattura Milano: quattro giorni di incontri su sostenibilità e innovazione urbana proviene da The Map Report.