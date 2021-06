“Summer Fashion and Art 2021”: un inno alla vita per la rinascita che guarda al futuro  

Si è svolta il 19 giugno la IV edizione del “Summer Fashion and Art 2021” ideata dalla stilista Eleonora Altamore, dedicata alla moda, all’arte, alla solidarietà ed anche alla musica.

Una serata all’insegna della creatività, della positività, un inno alla vita per la rinascita, dopo questo periodo buio causato dalla pandemia, che guarda al futuro con speranza e ottimismo, e che ha dato vita al progetto firmato Altamore “Futurismo Astrale”, ispirato al movimento futurista, il più precoce delle avanguardie europee di inizio Novecento che promuove una rottura netta con il passato e un radicale rinnovamento di tutte le forme di espressione artistica, ed è proprio con questo spirito, secondo la designer, che si deve ripartire, con entusiasmo e forza combattiva.

In tema con la serata, la stilista Eleonora Altamore ha presentato la sua collezione Haute Couture “Cassiopea” che prende il nome dalla stella più brillante che possa essere vista ad occhio nudo. I particolarissimi abiti dalle linee rigorosamente geometriche e dai contrasti di colore danno vita ad uno stile estremamente originale e unico nel suo genere. Un total look con borse rigorosamente abbinate, un’allure per chi ama distinguersi. Le modelle, dalle singolari acconciature degli Hair Stylist “Spettinati” (www.spettinati.it), hanno sfilato a bordo piscina nella coreografica e affascinante luce del tramonto della meravigliosa residenza della stilista, con un acclamato applauso da parte degli ospiti presenti.

In mostra le opere delle artiste: Patrizia Dalla Valle, Lorenza Altamore, Maris Schiavo, Francesca Altamore, Aida Abdullaeva e Ester Campese. Il critico d’arte Prof. Enzo Dall’Ara ha presentato i lavori con una sua personale interpretazione. Tra le opere dell’artista Maris Schiavo anche un abito dipinto a mano.

Durante la serata si è esibita la grande vocalist Cinzia Tedesco con un brano di Whitney Houston “I Have Nothing”, regalando un momento di grande emozione insieme all’esibizione al pianoforte a quattro mani di Barbara Cattabiami e Stella Camelia Enescu che hanno suonato i brani: “River Flows in You” di Yiruma e “On Wonderful World” di B. Thiele e G.D. Weiss, su arrangiamento originale del Maestro Massimo Caturelli, un brano scelto come buon auspicio per la Rinascita del Mondo. Il soprano e attrice Sara Pastore con la sua splendida voce ha cantato e recitato un suo brano “Adage Eternelle”, dalla melodia dell’adagio di Albinoni con un arrangiamento dalle sonorità gotiche, un testo che inneggiava all’amore che vive in eterno in un crescendo musicale che terminava come da tradizione operistica con un acuto. Il suo intervento artistico si è concluso con la sua personale interpretazione della canzone “Vacanze Romane”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

La serata è stata presentata dalla brillante e frizzante bellissima attrice di cinema e teatro Patrizia Pellegrino, che conferma come sempre la sua grande professionalità e bravura. Testimonial del Brand Altamore Fashion Luxury l’attrice Milena Miconi che ha partecipato al catwalk con uno splendido abito della Cassiopea Collection.

L’evento è proseguito con il dinner buffet accompagnato dai pregiati vini e spumanti dell’Azienda Sancarraro (www.sancarraro.eu) dal profumo e dall’aroma particolare derivanti dalla terra che li produce: la Sicilia. La lotteria solidale a favore della Fondazione ANT Italia Onlus, per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici (www.ant.it) che ha messo in palio alcune preziose creazioni del brand Altamore Fashion Luxury, una delle opere delle sei artiste, un’opera d’arte contemporanea donata dalla “Fondazione Menotti Art Festival Spoleto”, presieduta dal Prof. Luca Filipponi, dell’artista Silvio Craia, due long weekend nelle suite dell’Hotel “Mahara” a Mazara del Vallo, offerte dal proprietario Antonino Sammartano, da utilizzare nel corso del 2021, più un walking tour guidato dal Dott. Antonello Longo, per una fantastica vacanza in Sicilia, tra mare, natura incontaminata, cultura e storia.

In finale, la magnifica e gigantesca torta artistica “Lettrice futurista”, ispirata dall’opera del futurista Giulio D’Anna, con la magica coreografia degli spettacolari fuochi d’artificio dell’Azienda Pirofantasy (www.prirofantasy.it), si è concluso il “Summer Fashion and Art 2021” lasciando senza fiato gli spettatori che hanno ammirato la bellezza del suggestivo quadro scenico riempiendo la loro anima d’allegria, felicità e serenità che mancavano da un po’ di tempo.

Tra gli ospiti era presente l’Ambasciatore della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia S.E. Otabek Akbarov che ha dichiarato: ”L’Uzbekistan ha tradizioni secolari nel campo della moda e del design e ad oggi sono state create tutte le condizioni per lo sviluppo in questo settore. Saremmo lieti di creare una cooperazione e un’amicizia reciprocamente vantaggiose con la signora Eleonora Altamore e i suoi colleghi per promuovere la cultura della moda e del design tra l’Uzbekistan e l’Italia”.

Altri ospiti: il Duca Fabrizio Mechi, il Conte Enzo Morosini, Il chirurgo la Dott.ssa Rossana Ludovico, il Prof. Luc Colemont insieme alla moglie Antonella Coluzzi, la Dott.ssa Paola Zanoni, Il violinista Gaspare Maniscalco, la giornalista RAI Antonietta Di Vizia, la Contessa Erika Emma Fodré, Ambasciatrice dell’Ordine Mediceo per lo scambio tra le culture Italia e Ungheria che ha anche partecipato al sostegno dell’evento, e molti altri.

La Fashion Designer ha voluto omaggiare le signore con una sua creazione: un prezioso ciondolo a forma di stella, ricamato a mano con pietre e strass.