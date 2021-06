summertime-e-le-altre-serie-per-prepararsi-all’estate

Dal 3 giugno è disponibile su Netflix la seconda stagione della produzione italiana ambientata sulla riviera romagnola (molto amata dagli inglesi). Ecco le altre storie che aumentano il desiderio di tuffarsi nella stagione più calda

Il 3 giugno su Netflix torna Summertime, produzione italiana della piattaforma ambientata sulla riviera romagnola. La prima stagione di questa serie ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia ha debuttato nel 2020 a fine aprile, quando la voglia di mare era già prepotente, ma era ancora troppo presto per andare in vacanza. Senza contare il fatto che l’epidemia di Covid limitava fortemente la possibilità di spostarsi. Questo anno, invece, potete azzardarvi a smettere di sognare e programmare davvero un viaggio almeno verso le coste più vicine. Per stuzzicare ulteriormente la vostra voglia di estate (mare o montagna), leggete qui e guardate.

1. Summertime

La prima annata di Summertime, che ha conquistato anche il pubblico straniero (specialmente britannico), orbita intorno a un gruppetto di ragazzi e alle loro esperienze estive in riviera. I protagonisti, lo scapestrato romano Alessandro (Ludovico Tersigni) e la diligente Summer (Coco Rebecca Edogamhe), conducono lo spettatore sulla costa romagnola tra vicende personali e storie d’amore: soprattutto la loro, un rapporto sentimentale agli albori e messo in discussione dalla partenza di lui per la Spagna, dove riavviare una carriera motociclistica spenta dopo un incidente. Li ritroviamo ora ai nastri di partenza di una nuova avventura all’insegna del sole, del mare e degli affetti.

2. John from Cincinnati

Solcare le onde del mare su una tavola da surf è forse la cosa più estiva che esista e la bizzarra serie di David Milch di Deadwood, John from Cincinnati, incentrata su un misterioso individuo dai poteri divini, ha per protagonisti proprio una famiglia di campioni di questa disciplina. Ambientata sulle spiagge della California, segue una vera e propria dinastia di surfisti – padre, figlio, nipote –, gli Yost, la cui vita non ha mai smesso di essere una lunga, infinita vacanza al mare. Questo non vuol dire che le rispettive esistenze non siano state costellate da incidenti, dipendenza dalle droghe, incomprensioni sentimentali e problemi economici. Tuttavia, se proprio è destino dell’umanità dover soffrire, meglio farlo tra una sessione di abbronzatura e una bevuta di cocktail rinfrescanti.

3. Memories of Bali

Conosciuta anche come Something Happened in Bali, questa serie è, come suggerisce il titolo, girata tra gli splendidi panorami indonesiani. Le località più spettacolari dove trascorrere l’estate in vacanza possono anche essere meta di lavoro: questo capita a Soo-jung, la protagonista bella e povera, impiegata come guida turistica proprio a Bali. Perennemente in bolletta e con un fratello perseguitato dai debiti, lavora incessantemente descrivendo le meraviglie del luogo agli stranieri: tra questi un mal assortito trio composto da un ricchissimo, arrogante e irresponsabile figlio di un direttore d’azienda, la sua promessa sposa altezzosa, viziata e innamorata di un altro, ovvero il dipendente della suddetta compagnia, amante bello e taciturno dell’ereditiera. Soo-jung rimarrà incastrata nelle vicende del trio, incapaci di godersi le beltà locali e destinati a rovinarsi l’estate in uno dei luoghi più belli del mondo. Al pubblico, tuttavia, la voglia di un viaggio a Bali resta.

4. Lost

Lo sapete, la serie cult di J. J. Abrams descrive le peripezie di un gruppo di sopravvissuti a un disastro aereo che cerca di tornare alla civiltà e fare slalom tra i misteriosi eventi che si manifestano continuamente sull’isola dove sono precipitati. Nel corso degli episodi, lo stato di perenne vacanza estiva in cui versano i protagonisti assume tonalità sempre più inquietanti, e chi ha seguito lo show fino alla fine è consapevole che quella località paradisiaca non è la destinazione che vorremmo per un soggiorno. Tuttavia, Lost è stata girata alle isole Hawaii e a ogni stagione è sempre riuscita a portare lo spettatore verso una condizione mentale di costante desiderio di sole abbacinante, spiagge immacolate, riposini all’ombra delle palme e drink al latte di cocco.

5. Boys Over Flowers

L’estate porta con sé la promessa di una fuga dalla realtà. Si lasciano da parte, per alcuni giorni e almeno in teoria, tutte le preoccupazioni professionali, famigliari e sentimentali, per concedersi un periodo dove la mente si alleggerisce, le responsabilità vengono accantonate e si pensa solo al divertimento. Questo k-drama seminale ha per protagonista una liceale squattrinata che ottiene una borsa di studio per un istituto prestigioso, ma popolato di studenti aggressivi e boriosi. Tra questi c’è il più pericoloso e prepotente di tutti, Go Jun-pyo, che si prende una cotta proprio per la ragazza ribelle, Jandi. La loro relazione sarà sempre tesissima, però il frangente in cui il giovane la porta via con sé su un’isola lussureggiante per una vacanza lampo improvvisa è il sogno di chiunque non veda l’ora che arrivi l’estate.