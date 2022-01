suor-cristina-cambia-vita-e-sorprende-tutti.-“ho-trovato-l’amore,-ho-dovuto-abbandonare”

Impossibile dimenticare Suor Cristina: la sua partecipazione e The Voice qualche hanno fa ha destato scalpore. Gli italiani non sono abituati a vedere un ecclesiastico partecipare a un talent show. Un ingresso innovativo e originale da parte di un membro di quella comunità che per tutti è tra le più conservatrici. Il risultato? Una standing ovation per lei, che ha conquistato la vittoria e che con la sua bellissima voce ha saputo emozionare i telespettatori, che l’hanno così premiata.

Soprannominata ugola d’oro, suor Cristina è arrivata anche al cuore di J-Ax che, commosso, l’ha scelta nella sua squadra e l’ha portata al primo premio. Da quel momento la suora è diventata un vero e proprio volto Rai. Dopo The Voice, è arrivata la partecipazione e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. In quel caso, in molti l’hanno giudicata e hanno affermato che, considerando il suo ruolo all’interno della società, avrebbe dovuto ballare insieme a un gruppo di maestri e non in coppia. Cristina ha però dimostrato che il suo amore per Dio con è in contrasto con la sua voglia di ballare e cantare.

Ci siamo domandati come avrebbe reagito una suora al successo. Suor Cristina è rimasta fedele a se stessa e a Dio, per il quale l’8 dicembre 2020 ha rinnovato i voti di castità, povertà e obbedienza nella chiesa di Sant’Ambrogio di Milano. “Mi sono sposata definitivamente con Cristo, con più consapevolezza: sono passata a un amore ancora più profondo”. Il mondo della televisione è ormai lontano da lei e non ci pensa più. Avrebbe sicuramente potuto continuare il suo percorso in Rai, ma ha deciso di dedicarsi alla Chiesa e alla sua solita vita, nonostante questa parentesi sia stata estremamente soddisfacente.

“Cantare per me è sinonimo di fede. Ma c’è stato un momento, quando ho iniziato la mia vita religiosa, in cui ho dovuto pensarci seriamente. Ho scelto di unirmi a Dio e mettere da parte la musica. Mi sono dovuta chiedere: possono la musica e la fede convivere? Questa è la domanda cruciale. Non è stato facile. La mia famiglia non aveva quel tipo di apertura” Ma nonostante questo suor Cristina ha stravolto gli schemi decidendo di andare in televisione: “Per loro era tutto casa e chiesa. Ogni cosa al suo posto. In un certo senso, ho dovuto purificare la parte della mia vita dedicata al canto e unirla alle mie scelte religiose”.

Oggi canta solo per il Signore, ma non possiamo dimenticare la sua interpretazione di Like a Virgin sul palco di The Voice: “Ora sento che posso usare la mia voce per esprimere esattamente questo: il mio amore per la vita, il mio messaggio di gioia. Ma è stato un percorso lungo”. Se non può più cantare in televisione, sicuramente segue le esibizioni musicali e il Festival di Sanremo. Proprio in occasione di quest’ultimo, ha pubblicato una fotografia con Damiano dei Maneskin, che contro ogni aspettativa hanno vinto la competizione. Suor Cristina sempre con Dio e con la musica in ogni sua forma.

