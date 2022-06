Suor Cristina toglie il velo, Trucco forte e ombelico fuori. La foto sconvolge i fan. Ecco cos’è successo alla suora

Suor Cristina si è mostrata senza velo lasciando i suoi fans senza parole. Le fotografie che la ritraggono in vesti normali sono diventate subito virali. Senza l’abito talare, infatti, sembra completamente un’altra donna. L’abbiamo conosciuta con il velo e non potremmo immaginarla senza. Ma un dato di fatto c’è ed è che prima di prendere i voti, era una giovane ragazza, con i suoi problemi, le sue incertezze e anche i suoi primi amori. Come tutte, anche lei ha scambiato il suo primo bacio e ha preso qualche bella cotta, prima di decidere di dedicare la sua vita interamente all’amore per il Signore.

Lo ha raccontato proprio Suor Cristina, intervistata da Teo Mammuccari e Ilary Blasi: “Ho avuto un fidanzato prima della vocazione, si chiamava Lucio. Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati. Era una cosa nuova. Avrò avuto dodici o tredici anni, non ero innamorata di lui ma lui era pazzo di me. Mi faceva tantissimi regali ma alla fine sono stata onesta e gli ho detto che la storia non poteva continuare. Altre volte mi è capitato di perdere un po’ la testa per qualcuno ma mi sono presa qualche cotta, nulla di più”. Insomma, una adolescenza come quella di molte altre.

Suor Cristina ha ceduto al corteggiamento del suo Lucio, arrivando anche a baciarlo pur non provando niente per lui. Poi, prima della vocazione, si è lasciata andare nel sognare altri amori. Ma c’è un amore a cui non ha mai rinunciato, ed è il canto. Le fotografie che ha pubblicato senza velo la ritraggono proprio da ragazzina, quando ancora non aveva preso i voti. La si vede con dei lunghi capelli neri e ricci, un bel trucco marcato e l’ombelico in evidenza. Un colpo per tutti i suoi fans che in televisione sono abituati a vederla esclusivamente nel classico abito talare.

Anche nelle fotografie che la vedono ragazzina, Suor Cristina ha un microfono in mano. Oltre all’amore per Dio e per la Chiesa, è questa la passione alla quale non ha mai voluto rinunciare e che l’ha resa famosa nel mondo del piccolo schermo. Tutti hanno visto o ricordano la sua prima apparizione in televisione. La donna ha deciso di prendere parte a The voice Italia, dove prendendo coraggio ha cantato un grande successo di Madonna, Like a virgin. Con la sua performance, riuscì a far piangere J-Ax e fece alzare in un applauso clamoroso tutti i telespettatori presenti in studio.

Da quel momento Suor Cristina ha riscosso moltissimo successo. E’ stata lei a sdoganare l’idea che una suora debba essere sempre nascosta, e non possa avere una vita al di fuori di quelle clericale. Nel 2014 è uscito il suo primo album, Sister Cristina. Successivamente ha avuto successo anche fuori dall’Italia, in Francia e in Giappone. Nel 2017 ha preso parte al musical Sister act, interpretando Hallelujah di Leonard Cohen. Infine, ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, scatenando molte proteste da parte della chiesa. Oggi è assente da molto tempo in tv, ha ripreso la sua vita in chiesa e ha deciso di continuare a cantare soltanto per Dio (o forse così le è stato imposto).

