super-chico:-cirurgias,-covid-e-homenagem-a-santo;-quem-foi-o-‘menino-mais-forte-do-mundo’

Menino Francisco Bombini, que tinha 6 anos e era conhecido nas redes sociais como Super Chico, morreu na madrugada desta segunda-feira (6) em Bauru (SP). História dele foi contada em reportagem do Fantástico. Morre ‘Super Chico’, o ‘menino mais forte do mundo’

O “menino mais forte do mundo”. Foi assim que a advogada Daniela Guedes Bombini definiu o filho, Francisco Bombini, para aequipe de reportagem do Fantástico (veja reportagem completa abaixo).

O “Super Chico”, como era conhecido nas redes sociais, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Bauru (SP), após sofrer uma parada cardíaca em casa, enquanto dormia.

Quando a sua história foi contada no programa da TV Globo em 2020, o Chico tinha acabado de receber alta após 18 dias internado com complicações da Covid-19.

Foram 13 dias na UTI, intubado por causa do novo coronavírus. Mas essa não foi nem de longe a primeira vez que o menino, na época com 3 anos, enfrentava a rotina de internação hospitalar. Antes mesmo de nascer, ele foi diagnosticado com a síndrome de Down e também outras comorbidades.

Super Chico: menino com Down que encantou o país recebe alta após ficar internado com Covid pela 2ª vez

Cirurgia antes de nascer

Super Chico precisou passar por uma cirurgia ainda durante a gestação, na barriga da mãe, e outras seis depois que nasceu. Os procedimentos foram necessários devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Logo após o parto, foram seis meses “morando” no hospital para realização desses procedimentos.

Foi quando a mãe Daniela decidiu compartilhar a rotina do, ainda Francisco, nas redes sociais. Para simbolizar a vitória dele sobre as complicações de saúde, ela vestia o pequeno com fantasia de super-heróis, em especial o superman.

Foi assim que surgiu o apelido “Super Chico” e como o garoto passou a ser conhecido nas redes sociais.

‘Super Chico’

Pequeno Super-herói

Pelos seus perfis nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, Daniela fazia postagens com fotos e vídeos do Chico e costumava “dar voz” ao filho, que apesar de ter 6 anos, tinha o metabolismo e o desenvolvimento de um bebê de 9 ou 10 meses e, por isso, o menino não falava.

Foi pelas redes sociais que a família compartilhou as duas vezes que o menino esteve internado por causa da Covid-19, e também comemorou quando ele completou 5 anos e pôde receber as doses da vacina.

Coincidentemente, ele recebeu a segunda dose e pôde completar o ciclo vacinal no dia 21 de março de 2021, quando é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down.

Devotos de São Francisco de Assis

Chico fazia aniversário em 6 de outubro, dois dias depois do dia do santo que inspirou seu nome, São Francisco de Assis, a quem a família é devota. Todos os anos nessa data, a família fazia um evento beneficente para arrecadar verba para entidades assistenciais da cidade. Mesmo durante a pandemia, o evento foi realizado no formato drive-thru.

No seu aniversário de 4 anos, em outubro de 2020, depois de superar a Covid-19 pela primeira vez, ele recebeu parabéns de vários famosos, inclusive de um xará dele — o cantor Chico Buarque.

Ao postar sobre a morte do filho em seu perfil no Instagram, Daniela disse que o Chico cumpriu a sua missão na Terra.

“Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!”

Mãe do menino de 5 anos disse em postagem na web que ‘o pior já passou’

