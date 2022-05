Super offerta Italo treno: tutti i biglietti a metà prezzo con questo codice. Puoi viaggiare in tutta Italia fino a esaurimento posti

Ottime offerte arrivano da Italo Treno per la festa della mamma 2022 che si festeggerà il prossimo 8 maggio. Esse sono delle vere e proprie idee regalo in quanto si riceveranno sconti pazzeschi per viaggiare fino al 6 agosto ed i posti disponibili in tutto saranno 550 mila. Arrivano poi dall’azienda anche le indicazioni per i viaggi a seguito del nuovo decreto del Governo.

Su tutti i viaggi in treno, compreso Italo, Si dovranno ancora indossare mascherine Fpp2 a bordo dei treni ed in più sarà obbligatorio effettuare la comunicazione di eventuali sintomi. Questi ultimi ovviamente saranno quelli riconducibili al Covid-19. Si dovranno comunicare entro cinque giorni dalla conclusione del viaggio all’autorità territoriale competente.

Promozioni: ecco gli sconti pazzeschi per viaggiare fino al 6 agosto

Le offerte Italo Treno per la festa della mamma 2022 sono davvero pazzesche. Chi acquista un biglietto entro le ore 18 del 9 maggio usando il codice “MAMMA” ottiene uno sconto che va dal 20 al 40%. Si può poi viaggiare dal 13 maggio fino al 6 agosto in ambiente Smart e Prima ed i prezzi disponibili sono in tutto 550 mila. Le promozioni Italo Treno sono valide in tariffa low cost ed Extra e sono soggette a disponibilità. Non si possono poi cumulare con altre offerte.

La convenienza delle offerte Italo Treno

Italo Treno rinnova la convenienza delle sue offerte. La tratta Milano verso Roma e viceversa, infatti, cambia completamente. La novità è che le due città indicate si collegano in sole 3 ore. Nelle due stazioni ovvero Milano Centrale e Termini, poi, arriva il nuovo servizio di accoglienza nelle esclusive lounge. Tornando ai treni se si viaggia no stop in prima classe entro le 10 si può approfittare dei nuovi servizi a bordo con cornetti freschi e caffè.

Chi si iscrive al programma Italo Più inoltre può ricevere il 20% di punti in più se viaggia tra le due città fino al 30 giugno 2022. In questo modo può raggiungere più facilmente biglietti premio gratuiti per le proprio vacanze low cost estive. Ecco quindi le principali offerte di Italo Treno. Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

