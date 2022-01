Super Oroscopo di Paolo Fox del 17 gennaio: ecco la classifica dei segni

Ariete – L’ariete oggi ha una grande voglia di amare. Sono stelle favorevoli queste, Venere in particolare, per dare spazio ai propri sentimenti e impegnarsi in modo serio. L’oroscopo dei prossimi giorni, infatti, parla di impegno ed emozioni forti. Tutto quello che nasce adesso può avere un destino felice a meno che non ci si faccia prendere dalla fretta.

Toro – Oggi il toro sente un po’ di fatica. Negli ultimi tempi le tensioni causate dal lavoro sono state diverse, c’è, infatti, chi è stato criticato di continuo e anche chi deve affrontare contrattempi giornalieri. I liberi professionisti devono stare attenti e aspettarsi un attacco da parte di qualcuno entro fine mese. In amore, per fortuna si recupera tranquillità.

Gemelli – I gemelli hanno un’altra giornata critica. In queste ore ci si sente agitati e stanchi. Potrebbe dipendere dall’amore che si porta dietro qualche problema da un po’ oppure non ci si sente bene a livello fisico. Bisogna recuperare l’equilibrio perso e ci vorrà pazienza ma tutto si può fare! Il 2021 sarà significativo!

Cancro – Il segno del cancro ha una grande voglia di amare e questa è una sensazione che crescerà man mano che ci si avvicinerà al mese di marzo. Chi ha vissuto una crisi, d’ora in poi sarà sempre più forte e, ora che Saturno non è più contrario saranno favoriti anche i cambiamenti di lavoro.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Oggi è importantissimo evitare di creare problemi agli altri ma soprattutto a voi stessi. Recuperare la tranquillità del passato non è facile e si sta facendo di tutto per non attirare altri problemi. Serve molta cautela sia in amore che sul lavoro perché sembra che. continuino a nascere contrasti da tutti i punti di vista.

Vergine – Questa giornata permetterà alla vergine di crescere ed esprimersi al meglio. Tutto quello che nasce ora porterà belle novità in futuro e se c’è un progetto importante nato nel 2020 non va accantonato. In amore sta per iniziare una nuova stagione molto promettente.

Bilancia – La bilancia da oggi inizia ad avere un desiderio di rinascita e una grande voglia di provare emozioni forti. Con Mercurio, Giove e Saturno attivi sarà possibile farlo e tutto ciò che inizierà adesso potrà regalare grandi opportunità in futuro.

Scorpione – Oggi la luna è in pesci e questo regalerà anche al segno dello scorpione una domenica davvero piacevole. Bisogna godersi questa sensazione a pieno perché negli ultimi giorni si è lottato per affermarsi sul lavoro per trovare soluzioni efficaci ai problemi. Bisognerà evitare di cadere nella trappola dei conflitti, soprattutto se si ha a che fare toro e acquario.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Il sagittario è abbastanza sotto stress oggi. Queste sono giornate problematiche ed è probabile che sabato ci sia stato qualche momento di agitazione. Bisogna fare attenzione in questa domenica, soprattutto se si ha accanto qualcuno che limita la propria capacità di azione.

Capricorno – Il capricorno oggi può godersi una domenica molto tranquilla. Si può contare su belle stelle sia per la vita professionale che per l’amore. Tutto ciò che si inizierà a fare ora avrà sviluppi importanti. Soluzioni in vista.

Acquario – L’acquario ha un grande desiderio di libertà e, ora come ora, non se lo può permettere purtroppo perché gli impegni lavorativi si fanno sentire. Le responsabilità sono tante e sul fronte delle relazioni si respira un po’ di tensione.

Pesci – Oggi i pesci possono contare su una bellissima luna. Si possono riscoprire le emozioni e le sensazioni sopite troppo a lungo. Bisogna, però, impegnarsi a chiudere con il passato, soprattutto se c’è stata una crisi. È tempo di iniziare un nuovo capitolo. Se, invece, si sta vivendo una storia importante ce la si potrà godere in pieno sfruttando la luna di oggi.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Super Oroscopo di Paolo Fox del 17 gennaio: ecco la classifica dei segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.