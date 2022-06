Super polpette della “Boss delle Cerimone”. La ricetta tradizionale di Donna Imma Polese

Ingredienti per 4 persone delle Polpette della Boss delle Cerimonie

500 gr di carne mista ( bovino e suino)

4 uova

mollica di pane raffermo

sale

pepe

100 gr di salsiccia secca

120 gr formaggio grattugiato

prezzemolo

fior di latte

Preparazione

Per fare questa ricetta ci occorrerà un po’ di pazienza. La prima cosa da fare sarà mettere il pane in ammollo per un po’ di tempo. Dipende tutto dal pane, dalla forza del pane stesso. Il segreto è quello di strizzare bene dall’acqua. Il motivo è semplice, un pane troppo di carico di acqua, quindi non strizzato bene, renderà le polpette troppo mollicce ( non morbide). Mettete quindi la carne in una ciotola insieme al pane e alle uova.

Cominciate ad amalgamare bene il tutto usando le mani. Bisogna sporcarsi le mani. Dopo una prima mescolata aggiungete il sale, il pepe e poi la salsiccia secca (tagliata a pezzi molto piccoli), abbondante formaggio grattugiato e poi il prezzemolo se vi piace. Mescolate bene il tutto con le mani e formate un impasto bello amalgamato. A questo punto formate le polpette. Potete usare metà del vostro impasto per fare delle polpette ripiene.

Aprite nelle mani le polpette e farcitele con un tocchetto di fiordilatte all’interno. A questo punto siete pronti per friggere. Mettete abbondante olio in una padella. Portate l’olio a temperatura e friggete una ad una le polpette. Fatele belle dorate ( a qualcuno piacciono un po’ più croccanti all’esterno).

L’articolo Super polpette della “Boss delle Cerimone”. La ricetta tradizionale di Donna Imma Polese proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.