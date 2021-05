Super Pumped è la serie sul fondatore di Uber (con Joseph Gordon-Levitt)

L’attore di Snowden e Il processo ai Chicago 7 dà il volto a Travis Kalanick in una nuova produzione antologica Showtime, che racconta la parabola di un uomo geniale capace dei più grandi successi, ma anche di una condotta controversa

Dopo The Social Network, sulla controversa nascita di Facebook, e The Circle, su un’azienda tecnologica fittizia ma molto vicina alle startup raccontate dalle cronache, Hollywood continua a interessarsi alle tech corporation e realizza Super Pumped, che nei primi episodi esplorerà la parabola di Travis Kalanick, l’ex ceo di Uber. A essere precisi, questa produzione Showtime sarà una serie antologica: ogni stagione sarà dedicata a storie significative che hanno scosso il mondo dell’economia per cambiare poi anche la società. Si partirà proprio dalla vicenda di Kalanick, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, qui anche nelle vesti di produttore.

Tratta dal libro di Mike Isaac Super Pumped: The Battle for Uber, questa prima stagione, creata dagli ideatori di Billions Brian Koppelman e David Levien e da Beth Schacter (Quantico, Soundtrack), approfondirà proprio la carriera di Kalanick che, come una meteora, ha attraversato il cielo della Silicon Valley: dopo una gavetta fulminante, nel 2009 ha fondato con Garrett Camp (che ha avuto in origine l’idea) la startup Uber, divenuta oggi – tra altri e bassi – un’azienda punto di riferimento per il noleggio privato di auto con conducente; dopo numerosi successi, però, Kalanick ha dovuto abbandonarla nel 2017 per le accuse di molestie sessuali e di comportamenti che avevano creato un luogo di lavoro tossico e invivibile. Successivamente è stato anche consigliere economico di Donald Trump.

In lavorazione da qualche tempo e pensata in origine come una miniserie, Super Pumped lancerà un nuovo corso antologico su Showtime. Nel frattempo l’arrivo di Gordon-Levitt, reduce da Snowden e Il processo ai Chicago 7, segna l’inizio effettivo dei lavori: “È un attore incredibilmente intelligente e carismatico, con un fascino dalle angolature inaspettate”, ha dichiarato Amy Israel, vicepresidente delle produzioni Showtime. “Siamo oltremodo emozionati nel vedere che cosa porterà al ruolo di Travis Kalanick, ceo superbrillante e controverso la cui ambizione e la cui gestione spericolata hanno minacciato la stessa impresa che ha contribuito a costruire”. La serie dovrebbe debuttare l’anno prossimo.