super-scoop-amici:-carola-dimentica-luigi-strangis-con-l’altro-famoso-cantante-di-amici.-i-fan-impazziscono-sui-social

E’ risaputo che nella scuola di Amici ogni anno nasce un nuovo amore tra i vari concorrenti. La cosa è anche normale siccome i ragazzi vivono per molti mesi sotto lo stesso tetto e affrontano le varie sfide sostenendosi a vicenda. Nell’edizione del talent conclusasi a marzo 2022 si sono formate varie coppie tra cui Albe e Serena, Dario e Sissi, Alex e Cosmary e, infine, un flirt tra Luigi e Carola. Proprio questi ultimi stanno facendo parlare molto della loro relazione che pare sia completamente conclusa. Approfondiamo meglio.

Ad Amici si era creata una sintonia speciale tra il cantante Luigi Strangis, vincitore, e la ballerina Carola Puddu. Il loro rapporto era il più amato dai fan in quanto sin da subito tra i due c’è stato qualcosa di importante. Quando, però, la loro relazione stava sfociando in qualcosa di più forte, i due ragazzi si sono tirati indietro. Il motivo principale fa riferimento agli impegni professionali di entrambi. Carola, infatti, in un’intervista confessò: “Ogni volta che succedono queste cose è fumo nel mio cervello. Il mio cervello è occupato dalla danza, quindi vado in fumo. Le poche relazioni che ho avuto per colpa della danza sono finite male. Se ci sarà una roba finirà male anche questo.”

A sua volta, Luigi, una volta terminato Amici, si è sempre mostrato non sicuro di instaurare una nuova storia d’amore. Proprio negli ultimi giorni, infatti, i telespettatori hanno avuto la conferma che i due ragazzi non sono andati oltre a quell’affetto che li legava durante i mesi del talent. Ma non è tutto: pare proprio che Carola abbia già dimenticato Luigi con un altro cantante del programma. I fan sono impazziti sui social mostrando tutta la loro felicità per l’eventuale nascita della nuova coppia o, almeno, sperano che tra i due potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il ragazzo in questione è il cantante LDA, Luca, figlio dell’amatissimo Gigi D’Alessio. Durante il percorso ad Amici tra Carola e Luca c’è sempre stata una grandissima amicizia, stima e tanto supporto. Ebbene, proprio la settimana scorsa a Napoli, in piazza Plebiscito, si sono tenute due emozionanti serate evento dedicate ai 30 anni di carriera di Gigi. Tra gli ospiti del concerto ci sono stati, ovviamente, suo figlio Luca e anche l’amico Aka7even. Ciò che ha suscitato scalpore è stato il fatto che Carola sia stata ospitata a casa di LDA e i due hanno l’hanno comunicato sui social con teneri e simpatici video stories.

Dal profilo instagram degli ex concorrenti di Amici, si evinceva tanta felicità per avere fatto la tanto attesa rimpatriata tanto che tutti e tre insieme hanno ballato, cantato e scherzato. Carola ha confessato che Napoli è una città bellissima e che si è trovata davvero bene. I fan più accaniti hanno subito sperato che tra loro potesse nascere una storia d’amore. Altri invece, hanno addirittura sospettato che tra loro ci sia del tenero ma che vogliano tenere la situazione super segreta. E a voi piacerebbe vederli ancora insieme?

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Super Scoop Amici: Carola dimentica Luigi Strangis con l’altro famoso cantante di Amici. I fan impazziscono sui social proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.