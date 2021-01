Super Scoop: Belen conferma la gravidanza e Stefano reagisce male ed esce allo scoperto con la nuova fiamma. Ecco chi è

Belen è incinta ed è già al terzo mese di gravidanza. Finalmente arriva la conferma sulla gravidanza più chiaccherata d’Italia ( dopo quella della Ferragni). A riportare l’indiscrezione nei giorni scorsi era stata la rivista Novella 2000 ma solo in queste ore il sito 361 magazine riporta: «Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che ‘la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera’». Già si sapeva che la modella argentina aveva un nuovo desiderio di maternità. Stando alle fonti la showgirl avrebbe anche ritentato a diventare nuovamente male dopo aver riallacciato il rapporto con l’ormai ex marito Stefano De Martino

La relazione tra Belen e Stefano era poi naufragata per colpa di un possibile tradimento, ( stando alle voci addirittura con Alessia Marcuzzi) e la Rodriguez aveva rinunciato al sogno di dare un fratellino o una sorellina al primogenito Santiago, che ora ha 7 anni. Sogno che pare invece essersi realizzato con la nuova fiamma, Antonino, parrucchiere milanese che pare aver lasciato tutto per seguire la showgirl. Insomma la conferma c’è, si aspetta solo di conoscere il sesso del nascituro. Dal suo canto Belen nelle sue storie appare molto serena e felice tra le braccia del suo uomo.

Ma come avrà reagito Stefano a questa notizia? Il ballerino non ha fatto alcun commento pubblico sulla nuova gravidanza dell’ex moglie ma sarebbe rimasto comunque spiazzato. A quanto pare il ballerino nutriva ancora speranze di poter recuperare con l’argentina tanto da aver dichiarato che il suo matrimonio non era stato un fallimento. Stando ad alcune voci vicine alla coppia, inoltre, Stefano sarebbe stato molto discreto sulle sue relazioni proprio per non precludersi la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex moglie.

Dopo aver saputo della gravidanza di Belen però a quanto pare Stefano avrebbe deciso di non nascondersi più. Ed ecco che già il gossip impazza sulla nuova fiamma del ballerino che sarebbe una modella 40enne molto conosciuta. Lei si chiama MariaCarla Boscono, e già la scorsa settimana de Martino venne fotografo mano nella mano con lei per le strade di Milano. Ora un’altra paparazzata però ha confermato tutto il gossip.

L’attrice teatrale ed anche ex top model di successo per i più famosi brand di moda, è infatti stata fotografata dai paparazzi del settimanale Gente, mentre apre il portone dell’abitazione di Stefano. I fotografi inoltre pare abbiamo aspettato l’uscita della donna che non è avvenuto se non al mattino dopo. Insomma la Boscono avrebbe trascorso l’intera notte con l’ex marito di Belen. inoltre un altro dettaglio ha fatto scatenare il gossip

Stando alle foto la modella con tanto di mascherina nera a coprirle il volto ( ma pur sempre riconoscibile) avrebbe tirato fuori dalla sua borsa le chiavi per entrare nell’appartamento di Stefano. Insomma non ha neanche dovuto citofonare. Dopo pochi minuti è stata raggiunta dal noto 31enne tornato di ricente in tv con Stasera tutto è possibile. Fino al mattino nessuno ha più visto i due se non al mattino dopo quando l’ex di Belen è sceso per portare a spasso il cane seguito dopo poco dalla Boscono che è andata via con un’auto a noleggio. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi