Super Scoop Clamoroso: Can Yaman relazione con una protagonista di Uomini e Donne. Fan in delirio, chi è la nuova fidanzata

Uno scoop che ha dell’incredibile, stando ad alcuni voci il bellissimo attore Can Yaman si starebbe frequentando con una ex di Uomini e Donne, l’influencer Anna Signore. I due sarebbero stati beccati insieme come riportano tutti i giornali turchi, che affermano che il bel protagonista de Le ali del cielo, si sia fidanzato con una modella italiana ( foto in basso). Intanto Can Yaman è arrivato in Italia ed è in compagnia di una delle nostre attrici più famose.

Si tratta di Claudia Gerini, con la quale l’attore turco darà inizio alla sua carriera italiana girando uno spot per la pasta De Cecco. Non solo una semplice pubblicità, ma una serie di quattro corti che verranno girati da Ferzan Ozpetek. Tempo fa Can yaman è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e espresse il desiderio di lavorare con il regista, turco come lui, sogno che si è già avverato. Il risultato delle riprese andrà in onda a partire da fine gennaio e non vediamo l’ora di vederlo.

Can Yaman ha conquistato tutto il mondo con la soap DayDreamer-Le ali del sogno, ma in particolare le donne italiane. L’attore turco è sempre stato affascinato dalla nostra penisola, al punto che a scuola, come lingua straniera, decise di imparare proprio l’italiano, che adesso parla abbastanza fluentemente. Proprio per questo, probabilmente, dopo il suo successo Can ha deciso di spostarsi in Italia dove lo spot con la Gerini segnerà solo l’inizio di una grande avventura che lo terrà qui con noi per un po’ di tempo, per la felicità delle sue scatenate follower.

Sono proprio queste a preoccupare la produzione della pubblicità di De Cecco. Attualmente siamo ancora in fase di restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 e il pericolo è che le fans di Can Yaman accorrano in massa per vedere il loro idolo all’opera, causando così degli assembramenti ad oggi vietati. Le riprese saranno effettuate anche per la strada, ma per scongiurare il pericolo questa verrà sigillata. Completato il lavoro per gli spot, l’attore turco ha subito pronto un altro impegno, che lo vedrà nei panni di un eroe tutto italiano che sembra perfetto per la sua figura.

Sarà di Can Yaman il ruolo di Sandokan nella nuova serie tratta dai libri di Emilio Salgari. Nel 1976 a indossare questi panni fu Kabir Bedi, nella celebre serie firmata Rai diretta da Sergio Sollina. Il nuovo sceneggiato, in 8 episodi verrà girato, per gli interni, negli studi della casa di produzione Lux Vide a Formello, e poi soprattutto ai Caraibi e in altre esotiche location. Da settimane l’attore si sta allenando duramente per raggiungere il top della forma, ma sta anche facendosi crescere barba e capelli per interpretare al meglio il notissimo personaggio letterario. Al suo fianco l’attore Luca Argentero che interpreterà Yanez De Gomera, il migliore amico de La Tigre della Malesia.

Siamo sicuri che Can Yaman non ci deluderà, vista anche la quantità di premi vinta dall’attore e avvocato turco. Finora, Can Yaman ha vinto il Pantene Golden Butterfly Award come Miglior attore di commedia romantica ed è stato nominato, insieme a Demet Özdemir, come Miglior coppia televisiva. I due colleghi di set sono stati incoronati Coppia dell’anno ai Media and Art Awards, nel 2018. E’ stato incoronato miglior attore emergente da GQ. Sempre nel 2019 ha vinto altri tre premi: Miglior attore straniero (Murex d’Or), Miglior attore di serie tv (Turkey Youth Awards); Miglior attore (Quality Awards), ed anche il TV’s Top Leading Man 2019. Una carriera tutta in salita e, speriamo, da oggi in poi tutta italiana.

