Super Scoop Stefano De Martino, Il Ritorno di fiamma che nessuno si aspettava. Ecco come sono stata beccati. Fan in delirio 

Stefano De Martino ha tutta l’attenzione del gossip concentrata su di lui, dopo il fallimento del secondo tentativo amoroso con la show girl Belen Rodriguez, con cui sembra essere definitivamente finita. Non c’è da stupirsi, quindi, che non siano passati inosservati certi commenti che il ballerino partenopeo ha scritto sulla pagina Instagram di una donna, lasciando pensare a un riavvicinamento. Si tratta di Emma Marrone, protagonista del triangolo amoroso venutosi a creare quando i tre partecipavano ad Amici, il programma sui giovani talenti diretto da Maria De Filippi.

Riepiloghiamo la vicenda: Stefano ed Emma sono giovani e innamorati e hanno una relazione per due anni, portata anche sul piccolo schermo proprio grazie alla loro partecipazione alla famosa trasmissione Mediaset. Le cose sembrano andare per il meglio, quando Maria De Filippi invita nel programma Belen Rodriguez. Tra l’argentina e il napoletano sono subito scintille, e inizia così la travagliata storia d’amore che tutti conosciamo, dalla quale è nato anche un figlio, il piccolo Santiago, identico a Stefano De Martino ma col fascino tutto sudamericano della mamma.

A essere messa da parte è la povera Emma, compianta da tutto il pubblico italiano, convinto che lei sia stata vittima di un tradimento. Come poteva la giovane cantante salentina competere con Belen Rodriguez, arrivata nella vita di Stefano De Martino come un uragano di fuoco e passione? Dopo tanti anni il papà del ballerino – ad oggi anche conduttore – ha affermato che il motivo della separazione tra i due giovani non è da imputare all’incontro con la showgirl, ma a delle differenze caratteriali e punti di vista divergenti impossibili da superare. Ma vediamo le sue parole.

“Da quanto ho capito loro avevano una differenza di vedute sul matrimonio: lei era convinta, decisa a sposarsi, mentre lui era sempre più titubante, non si sentiva ancora pronto. Tiene molto alla sua carriera di ballerino ha faticato tanto per affermarsi e, forse, pensava che il matrimonio gli avrebbe messo addosso una serie di responsabilità che lo avrebbero distolto dal lavoro. Probabilmente l’idea di avere una stabilità familiare, a soli ventidue anni lo spaventava.” ha raccontato Enrico De Martino a DiPiù Tv, regalandoci un punto di vista completamente differente.

Emma e Stefano ad Amici

Oggi Stefano De Martino ha chiuso per l’ennesima volta la sua relazione con Belen Rodriguez. La sua carriera è brillante e siamo convinti che il papà di Santiago sia molto ambito e invischiato in diversi flirt. I media sono tutti puntati su di lui, che nasconde molto bene la sua vita privata, lasciando sempre un alone di mistero. Gli ultimi pettegolezzi lo vedevano insieme alla modella Mariacarla Boscono, ma il flirt tra i due, se mai esistito, è anche terminato. La donna è stata infatti vista nella capitale in compagnia del suo ex fidanzato, in atteggiamenti piuttosto intimi.

A far sperare in un ritorno di fiamma con Emma Marrone, un post pubblicato dalla cantante salentina in occasione della perdita del suo amato amico a quattro zampe. A richiamare l’attenzione dei follower, un commento di Stefano De Martino che ha lasciato sotto la fotografia del cane un cuore spezzato, al quale Emma ha risposto con una emoticon uguale. Da molti poteva essere visto come un primo passo verso la riconciliazione, ad alimentare le speranze è intervenuto Amedeo Venza, svelando che i due si sono anche visti più di una volta e soli.

“In tanti avete ripreso a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Vi posso dire che Emma e Stefano, dopo un periodo burrascoso, sono tornati a risentirsi e a vedersi, però in totale tranquillità e trasparenza perché fra i due oggi c’è una bella amicizia ricca di rispetto e stima reciproca” ha spiegato l’opinionista, alimentando la speranza di molti fans della cantante che vorrebbero una rivincita di Emma contro Belen, che attualmente è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese. Insomma i due si stanno incontrando ma al momento solo in amicizia, e chissà che però la vecchia passione non possa tornare. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.