Novità in vista per il superbonus 110%, l’incentivo per le ristrutturazioni green e antisismiche che il governo Draghi ha intenzione di prorogare fino al 2023. Nel nuovo decreto Investimenti che ha istituito il nuovo Fondo extra per il Recovery plan, approvato ieri in Consiglio dei ministri, si prevede un’importante semplificazione per i condomini: riguardo ai lavori sugli edifici condominiali si potrà infatti usufruire del Superbonus per tutto il 2022 senza dover completare almeno il 60% dei lavori entro giugno, come invece prevedevano le regole iniziali.

Nella bozza del decreto si legge inoltre che eventuali risparmi della misura – costantemente monitorati dal Ministero dell’Economia – saranno destinati alla proroga. Via XX settembre invierà ogni tre mesi gli aggiornamenti delle stime alle commissioni parlamentari competenti. Il dl dovrebbe contenere anche altre novità per sbloccare gli ostacoli burocratici all’incentivo, ma per la conferma si attende il testo definitivo.