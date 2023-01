supercap-paulista:-acreditou,-ganhou!

Inspire-se no exemplo de pessoas que perseguiram a sorte e foram contempladas com o Supercap. Por ser um prêmio da nossa região, as chances de ganhar são muito maiores, pois a concorrência é mínima em relação às premiações nacionais. Além de contribuir com uma causa social. Acredite você também e conquiste já o seu sonho!

Adilson Carlos Dias Meira ganhou quatro HB20s e

um total de 178 mil reais (Foto: Divulgação)

Todo mundo sabe que a persistência é o degrau que nos faz alcançar os nossos objetivos. Pensamento muito semelhante ao dos ganhadores do Supercap Paulista. Quem persiste a sorte quase sempre a alcança, ainda mais quando a concorrência joga a favor por ser bem pequena em comparação aos outros grandes prêmios nacionais. Esse é o caso do Certificado de Contribuição Supercap Paulista, que faz sorteios somente para as pessoas da região. Toda semana, mais de 200 mil reais em prêmios são sorteados somente entre os moradores de Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga e região.

Adilson Carlos Dias Meira, de Cerquilho, está entre os perseguidores da sorte que nunca desistiram do sonho e que, como recompensa, foram premiados. Ele ganhou quatro HB20s e embolsou um total de 178 mil reais. Segundo ele, desde a chegada do Supercap na região, não se passou uma só semana em que não tivesse cumprido o ritual de comprar o certificado e cruzar os dedos. Agora ele comemora e provoca o cunhado, que não acreditava em seu sonho. “Compra, cunhado. Para de ser teimoso, rapaz”, brinca.

Adilson agora comemora e provoca o cunhado, que não acreditava em seu sonho (Foto: Divulgação)

Em Votorantim, Marta Garcia Moreno também perseguiu o sonho de ser premiada no Supercap Paulista. Como resultado, ganhou um Huluz CD SR 4X2 e faturou 35 mil reais. Emocionada com o prêmio, disse que usará o dinheiro para pagar empréstimos e terminar a reforma da casa. “Eu estava esperando, sabia que um dia eu ia ganhar”, garante.

Marta Garcia Moreno ganhou um Huluz CD SR 4X2 e faturou 35 mil reais (Foto: Divulgação)

Marta usará o dinheiro para pagar empréstimos e terminar a reforma da casa (Foto: Divulgação)

Ezequiel Ribeiro, de Sorocaba, é outro ganhador que acreditou no Supercap e foi contemplado. Ele ganhou um Onix Hatch 1.0 no valor de 37 mil reais, um dinheiro que não poderia ter chegado em melhor hora. Ezequiel está com o orçamento super apertado por causa de uma construção e o prêmio irá aliviar bastante o bolso. Feliz demais com a notícia, ele recomenda: “acredite que chega sim, eu acreditei e minha hora chegou”. E ainda promete: “vou continuar comprando”.

Ezequiel Ribeiro ganhou um Onix Hatch 1.0 no

valor de 37 mil reais (Foto: Divulgação)

A cada domingo, novas emoções e alegrias. Em dois anos, o Supercap Paulista já fez a felicidade de muitas famílias. Foram entregues mais de 140 motos, 148 carros e seis casas. Até agora, mais de duas mil pessoas foram contempladas com o Supercap Paulista. No total, foram entregues mais de 19 milhões de reais em prêmios. E quem acreditou e continua acreditando no Supercap Paulista sabe também o quanto contribuiu com as causas sociais. As instituições beneficiadas pelo certificado receberam mais de cinco milhões de reais até o momento.

A Clínica Escola Integrar foi contemplada com mais de três milhões de reais, que estão sendo usados na reforma das instalações, melhorias em toda a infraestrutura e compra de equipamentos e outros bens para que os assistidos possam ter mais conforto e rapidez no tratamento. A Apae Brasil recebeu até agora um milhão e 200 mil reais graças aos compradores do certificado de contribuição. Ou seja, você compra com possibilidades de ganhar inúmeros prêmios e ainda ajuda milhares de pessoas com Síndrome de Down.

Ezequiel está com o orçamento apertado e o prêmio irá aliviar bastante o bolso (Foto: Divulgação)

Causa socialOutro grande motivo para adquirir o certificado, além, é claro, da boa chance de ser premiado com o Supercap Paulista, é a oportunidade de contribuir, automaticamente, com uma causa social muito importante e, assim, ajudar ao próximo. Parte da renda do Supercap é revertida para a Apae Brasil, instituição de referência no país no atendimento integral à pessoa com deficiência e na luta pelos seus direitos. A ONG reúne, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade para promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência.

A Apae se fortaleceu e tornou-se uma rede presente em mais de dois mil municípios e nos 26 estados brasileiros. Sua principal missão é prestar serviços de assistência social visando à melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência por meio de uma postura integradora e inclusiva, além de ações que conscientizem cada vez mais a sociedade. Tudo isso é desenvolvido graças ao trabalho incansável de voluntários, que não medem esforços a favor desta grande ação filantrópica.

Transparência no processoAo adquirir o Certificado de Contribuição Supercap Paulista, você precisará preencher o canhoto com seus dados pessoais, destacá-lo e entregá-lo em um dos pontos de vendas espalhados em mais de 30 cidades da nossa região. O canhoto é recolhido diariamente e enviado para a sede do Supercap Paulista, onde é escaneado digitalmente, num processo moderno, garantindo transparência, seriedade e respeito aos participantes. E você fica com o certificado que consta os números para acompanhar os sorteios pela TV, rádio ou internet.

É muito importante que o preenchimento do canhoto esteja completo com todas as suas informações pessoais. Durante a transmissão ao vivo, as informações principais são bloqueadas para preservar a sua segurança e de sua família, mas com elas é que o Supercap Paulista consegue o contato telefônico para a entrega dos prêmios. Por isso, preencha completa e corretamente todos os canhotos que adquirir.

São quatro prêmios principais, sendo o quarto sorteio o mais importante, pois sempre contempla a maior premiação, como uma casa ou o cobiçado carro Camaro, por exemplo. No final do programa, acontece o Rodada Especial, que é a possibilidade do comprador ganhar um dinheiro extra, algo em torno de 800 a 2.500 reais (os valores variam semanalmente).

Os sorteios acontecem ao vivo, todos os domingos, das 9h às 10h, num canal de televisão e também têm transmissão por rádio, pelo Youtube e pelo site do Supercap Paulista (saiba mais em supercapsp.com.br). O programa é comandado pelos apresentadores Edgar Dávila e Solange Solis, que esbanjam simpatia e bom humor, transformando os sorteios sempre numa programação divertida para toda a família.

Revenda Supercap PaulistaSeja um revendedor Supercap Paulista e aumente a sua renda. Você também se beneficiará toda vez que vender um certificado premiado, ou seja, quando algum cliente for premiado. Sabe como? Do primeiro ao terceiro sorteio, você irá ganhar 150 reais e, se o quarto sorteio sair no seu ponto de venda, serão mais 300 reais. E, ainda, para cada rodada especial que você vender, irá receber 100 reais. Então, entre em contato pelo telefone (15) 3035-2699 e saiba como fazer parte dessa família.

Mascote

Além de realizar sonhos e levar muita emoção para as famílias da nossa região, o Supercap Paulista também desperta sorrisos por meio de seu mascote. Não há como ficar indiferente na presença dele. As crianças que o digam. Com sua capa vermelha de super-herói, traje azul e vermelho, topete elegante e sorriso no rosto, o boneco conquistou o público e virou ícone da premiação. Então, já sabe, onde tem o mascote, o “super-herói dos ganhadores”, é sinal de que também tem Supercap Paulista por ali.

Supercap Paulista também desperta sorrisos por meio de seu mascote (Foto: Divulgação)

Pontos personalizadosAdquirir o Certificado de Contribuição Paulista é muito fácil, pois são diversos pontos de vendas espalhados pelas regiões de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga. Abaixo, conheça os pontos de vendas personalizados do Supercap Paulista:

São diversos pontos de vendas espalhados pela

região (Foto: Divulgação)

Boituva: Cap Presentes.Itapetininga: Banca do Rosário, Banca Praça Nossa Senhora Aparecida e Guigos Doceria.Itu: Banca Rancho Grande e Hipermercado Extra.Jundiaí: Banca Torres.Piedade: Banca do Roquinho.Porto Feliz: Banca Sales e Banca Cap Feliz.Salto: Banca Hospital e Banca Rui Barbosa.São Roque: Banca do ICO no Calçadão da João Pessoa.Sorocaba: Quiosque Extra (Santa Rosália), Banca do Fórum Velho, Loja Supercap Paulista (Miranda de Azevedo), Quiosque Shopping Pátio Cianê, Quiosque Japa’s Chopp e Espetinho (em frente à rodoviária) e Quiosque Supermercado Ipê (Vila Barão), Box 13 Jardim Santa Cecília, Tabacaria Braga – Coop (Box 8), Restaurante Fênix (ao lado do Poupatempo), Quiosque Carrefour Sônia Maria, Banca do Dez (Parada do Alto) e Supermercado Dia (Nogueira Padilha).Tatuí: Quiosque Coop, Loja do Supercap (Centro), Supermercado do Português (Centro) e Rede de Postos de Combustíveis Comendador.Tietê: Loja Pé Quente (Centro).Votorantim: Banca do Marião (Avenida 31 de Março), Banca do Pacheco (Rio Acima) e Revistaria Novo Mundo.

Pontos de vendas personalizados são aqueles identificados pelo layout do Supercap Paulista. Além desses, onde você encontrar o banner de venda e o cartaz da semana com a premiação, ali tem Supercap Paulista. Também temos várias ações espalhadas pelas cidades e, às quintas, sextas e sábados, pedágios com brindes e muito mais para você. Boa sorte!

Às quintas, sextas e sábados, tem pedágio com brindes e muito mais para você (Foto: Divulgação)



Ação de vendas do Supercap realizada no Coop da avenida Itavuvu, em Sorocaba (Foto: Divulgação)

Mata